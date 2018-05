Flugzeug der Fluggesellschaft EgyptAir (Bild: EgyptAir)

iPhone schuld an Flugzeugabsturz? Familien ziehen vor Gericht. Im Mai 2016 starben 66 Menschen bei einem Flugzeugunglück. Nun wollen Opferfamilien vor Gericht beweisen, dass ein iPhone 6s oder iPad mini Ursache für den Absturz war. Die Geräte sollen dem Co-Piloten gehört haben. Experten halten es jedoch für wahrscheinlicher, dass ein Kurzschluss unterhalb der Elektronik letztlich zu einem Feuer und damit zum Absturz des Fluges EgyptAir 804 führte.

Medienberichten zufolge versuchen Angehörige von Opfern eines Flugzeugabsturzes Apple für das Unglück zur Rechenschaft zu ziehen. Im Mai 2016 war ein Flugzeug der Linie EgyptAir auf dem Weg von Paris nach Marokko.

Geräte fingen Feuer

Untersuchungen sollen ergeben haben, dass das iPhone 6s und das iPad mini des Co-Piloten der Maschine gebrannt haben. Die Familie sieht darin die Ursache für den Absturz.

Experten jedoch behaupten den Medienberichten zufolge, dass die Geräte nicht ursächlich für das Feuer im Cockpit waren. Vielmehr soll es im Bereich der Elektronik-Bucht unterhalb des Cockpits zu einem Kurzschluss gekommen sein, der letztlich zu dem Feuer führte. Bei dem wiederum sollen dann auch die Apple-Geräte in Brand geraten sein.

Klage gegen Apple wird steinig

Schon 2017 wurden erste Ergebnisse von Untersuchungen vorgelegt. Dabei ist herausgekommen, dass der Co-Pilot die Apple-Geräte auf dem Blendschutz abgelegt hatte. Die Aufnahmen aus dem Cockpit und die Flugschreiberdaten gaben jedoch keine direkten Hinweise darauf, dass tatsächlich die Apple-Hardware schuld sei. Es war von Fehlfunktionen im Cockpit die Rede. Auch hört man den Captain seinem Co-Piloten bitten, ein Feuer zu löschen. Untersuchungen der französischen Luftsicherheitsbehörde sehen die Möglichkeit eines Feuers unterhalb des Cockpits oder in der Toilette unmittelbar dahinter.

Unwahrscheinlich aber nicht unmöglich ist, dass das iPhone des Co-Piloten die Ursache für das Feuer im Cockpit war. Wenn allerdings ein Gerät in unmittelbarer Nähe Feuer gefangen hätte, so glaubt man, hätte die Cockpit-Crew das über den Bordfunk der Luftsicherheit am Boden mitgeteilt. Solche Hinweise gibt es jedoch nicht.

Nun liegt es an den Opfer-Familien und deren Anwälten, die Anschuldigungen zu beweisen. Es könnte jedoch viele Jahre dauern, ehe es zu einem Urteil kommt. Zunächst einmal müsste die Klage jedoch genügend Indizien vorbringen. Es gibt lose Hypothesen, dass die Anbringung von Smartphones oder Geräten mit Lithium-Ionen-Batterien zu spontanen Fehlermeldungen führen könnten. Einen Beweis für diese Behauptungen gibt es jedoch nicht.

