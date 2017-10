​Im Sommer konnten iPhone und iOS Marktanteile ergattern. Eine neue Veröffentlichung von Kantar Worldpanel sieht in zentralen Märkten Europas Zugewinne für Apples Smartphone-Plattform. Einzig in Großbritannien konnte Konkurrent Samsung Apple das Geschäft streitig machen. Dort verlor das Unternehmen aus Cupertino Marktanteile. Die Auswertung betrifft den Zeitraum bis August 2017. Mit der Einführung von Apples neuem iPhone 8 (Plus) und dem iPhone X im November wird es vermutlich erneut einen positiven Schub geben.

iPhone 8 Plus (Bild: Apple)

Im Sommerquartal, das im August 2017 endete, konnte Apple gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahrs Marktanteile hinzugewinnen. Dies geht aus einer neuen Auswertung Kantar Worldpanels hervor. Besonders betont werden dabei Zugewinne in Europa, den USA und China.

Apples iPhone kann in großen Teilen Europas zulegen

In der EU konnten iOS und das iPhone in vielen Teilnehmerländern zulegen. Im Schnitt reichte es hier für 1,2 Prozent mehr Marktanteile. Besonders groß fiel der Zuwachs in Spanien aus (+4,4 Prozent), gefolgt von Deutschland (+2,3 Prozent), Frankreich (+1,7 Prozent) und Italien (+0,4 Prozent). Einzig in Großbritannien gab Apples Smartphone ein wenig nach. Dort konnte Konkurrent Samsung deutlich zulegen (+6,4 Prozent). Allerdings soll dies mit beträchtlichem Aufwand einhergegangen sein. Die Marketingausgaben des Unternehmens im UK fielen hoch aus. Apple kommt in der Sommerperiode in Großbritannien hingegen auf lediglich 33,9 Prozent Marktanteil. Letztes Jahr um diese Zeit waren es noch 35,9 Prozent.

iOS auch in anderen Märkten erfolgreich

Im Sommerquartal soll iOS als Smartphone-Plattform außerdem in China 4,3 Prozent Marktanteile hinzugewonnen haben, und in den USA 3,7 Prozent. Dort kommt das iPhone nun auf 35 Prozent Marktanteil. Android dominiert den Markt weiterhin mit 63,2 Prozent Marktanteil, verlor aber leicht. Im gleichen Zeitraum des Vorjahrs kam Android auf 66,1 Prozent in den USA; In Australien verbesserte sich der Wert um 0,9 Prozent. Da die neuen iPhones erst im September (iPhone 8, 8 Plus), bzw. dann November (iPhone X) in den Handel gehen, könnte Apple sich über weitere Zugewinne freuen, heißt es in der Analyse.