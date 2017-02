Sie bekommen derzeit die Möglichkeit, günstiger an eine erweiterte iPhone-Garantie von Apple zu gelangen. Um den Sonderpreis für den Apple Care Protection Plan zu erhalten, müssten Sie allerdings eBay-Plus-Mitglied sein. Die Mitgliedschaft ist jedoch jederzeit 30 Tage kostenlos zu testen. Entsprechend sind Sie mit wenigen Mausklicks startbereit.

Apple Care Protection Plan (Bild: Apple)

Falls Sie eBay-Plus-Mitglied sind, umso besser. eBay Plus ist in gewissem Maße vergleichbar mit Amazon Prime. Für knapp 20 Euro Jahresbeitrag erhalten Sie bei vielen Angeboten Gratisversand und können immer mal wieder an Sonderaktionen teilnehmen, so wie im Augenblick. Denn es gibt einen neuen Gutscheincode „PLUS2017“, mit dem Sie 15 Prozent Rabatt auf Plus-Produkte erhalten. Ein solches Plus-Produkt ist beispielsweise der von uns verlinkte Apple Care Protection Plan.

Zum Deal: Apple Care Protection Plan für iPhone günstiger.

Dieser wird zum Preis von 93,90 Euro angeboten. Wenn Sie jedoch den Gutschein verwenden, erhalten Sie das Produkt für knapp 80 Euro versandkostenfrei.

Was müssen Sie tun? Zunächst loggen Sie sich bei eBay ein und aktivieren die Gratismitgliedschaft bei eBay Plus. Ist das getan, surfen Sie das Angebot an, legen es in den Warenkorb und verwenden den Gutschein. Denken Sie später daran, diese zu kündigen, falls Sie kein Interesse daran haben sollten. Das geht genauso einfach per Klick online.

Wichtig: Sie können den Gutschein nur einmal nutzen. Er wird aber auf den gesamten Warenkorb bis maximal 100 Euro Erstattung angewendet. Sie könnten theoretisch mehrere Plus-Produkte kaufen und dann 15 Prozent vom Kaufpreis abziehen lassen.