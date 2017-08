Die Akkus vieler Smartphones halte häufig nur einen Tag, das iPhone ist da leider keine Ausnahme. Die Akkulaufzeit hängt dabei von vielen Faktoren ab. Einer können die verwendeten Apps sein, denn es gibt Anwendungen die wahre Stromfresser sind und den Akku in kürzester Zeit leersaugen. Fünf davon stellen wir in einem Video vor.

Der Stromsparmodus ist eine Möglichkeit um über den Tag zu kommen. (Bild: Apple - Screenshot)

Jedes Jahr neue Funktionen, hellere Bildschirme und drahtlose Technologie. Die Kunden wollen von den Herstellern möglichst viel Innovation in neuen Smartphones und wehe die Geräte werde dabei dicker. Viel Platz für den Akku bleibt da kaum noch und auch wenn die Hardware und die Betriebssysteme immer effizienter werden, wirklich lange Laufzeiten haben die wenigstens Smartphones. An die guten alten Handy-Knochen von Nokia & Co. mit über 7 Tagen Laufzeit pro Ladung werden wir wohl auch in naher Zukunft nicht mehr herankommen. Also muss das iPhone häufig jeden Abend an den Strom gehängt werden. Um vielleicht etwas länger ohne Zusatzakku durchhalten zu können, lohnt ein Blick auf die installierten Apps. Viele davon sind nämlich echte Stromfresser.

In den letzten Jahren geriet Facebook immer wieder stark in die Kritik, weil die App bei vielen Anwendern zu einem unglaublichen Stromverbrauch führte. Der Grund dafür: Die Facebook-App schaltete sich nicht aus wenn sie minimiert wurde, sondern blieb im Hintergrund weiter aktiv um sich zu aktualisierte. Facebook hat immer wieder nachgebessert, dennoch gehört die App noch immer zu den größten Stromfressern unter iOS. Im Video werfen wir einen Blick auf vier weitere stromhungrige Apps und erklären wie sich die Hintergrundaktualisierungen deaktivieren lassen.