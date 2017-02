16.02.2017 - 23:54 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Das iPhone 8 soll – so sagen es die Gerüchte – einen OLED-Bildschirm bekommen, der beinahe die gesamte Front für sich beansprucht. Für einen Home-Button bleibt da kein Platz mehr, womit sich auch gewisse Fragen bezüglich Touch ID stellen. Aber vielleicht arbeitet Apple ja schon an der nächsten biometrischen Authentifizierung. Das jedenfalls nimmt ein Analyst an. Demnach soll Apple an einer 3D-Gesichtserkennung arbeiten.



Gehört Touch ID bald der Vergangenheit an? (Bild: Stefan Molz)

In einem Bericht, der MacRumors vorliegt, geht der Analyst Rod Hall von JPMorgan davon aus, dass Apple für das iPhone 8 an einer Gesichtserkennung arbeitet, die Touch ID ersetzen soll. Das zugrunde liegende Problem ist dabei schnell erklärt: Wenn der Bildschirm über die gesamte Front laufen soll, ist kein Platz mehr für den Home-Button oder dessen Andeutung und demzufolge auch nicht mehr für die bislang verwendete Technologie für Touch ID.

Gesichtserkennung in 3D - Face ID?

Laut Hall und seinen Nachforschungen soll das iPhone 8 exklusiv mit der Gesichtserkennung kommen, während die eher traditionellen Geräte, gerüchteweise „iPhone 7s" genannt, zusätzlich damit bestückt werden könnten. Das würde das Auftragsvolumen der benötigten Komponenten erhöhen und damit den Preis senken. Technisch soll ein Laser ein dreidimensionales Bild des Gesichts erstellen und damit entscheiden, ob es sich um den korrekten Besitzer handelt.

Preislich soll die Neuerung mit 10 bis 15 Dollar pro Modul einschlagen. Zusammen mit dem OLED-Display, dem Glasgehäuse und allen anderen Produktionskosten könnte das einen Unterschied im Verkaufspreis von 100 Dollar ausmachen, womit das iPhone 8 über 1000 Dollar rutschen könnte.

Vorteile für den Nutzer

Hall sieht in der Verwendung eines 3D-Gesichtsscanners zudem Potenzial für den Nutzer. Touch ID funktioniere häufig nicht, vor allem dann, wenn der Nutzer nasse Finger hätte. Der Gesichtsscanner würde dann weiterhin seinen Dienst tun. Außerdem könne man die Gesichtserkennung sicherer machen als Touch ID es war, das wäre angesichts der steigenden Beliebtheit von Apple Pay ein weiteres nützliches Feature, so der Analyst.

Zuletzt orakelt Hall noch, dass der Gesichtsscanner nicht nur für die Autorisierung genutzt werden könnte. Auch Einsätze für Augmented oder Virtual Reality seien möglich. Dafür könnte Apple Entwicklern eine API zugänglich machen, die da Scannen von 3D-Objekten erlaubt. Damit sei allerdings in diesem Jahr noch nicht zu rechnen.