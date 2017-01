22.01.2017 - 08:11 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die 3D-Touchfunktion des iPhone 7 könnte beim iPhone 8 nicht uneingeschränkt beibehalten werden, wenn die Zulieferer sich nicht etwas einfallen lassen: OLEDs mit mehreren Druckstufen gibt es bisher nicht. Doch genau für das Jubiläumsmodell soll so etwas entwickelt werden.



Konzeptbild (Bild: ConeceptsiPhone)

Nach einem Bericht des KGI-Analysten Ming-Chi Kuo soll beim iPhone 8 ein OLED-Bildschirm verwendet werden, der um die Gehäuseränder herumgeht. Der Rahmen soll praktisch verschwinden, Kamera und Mikrofon sowie der Homebutton wandern unter das Display. Und was ist mit 3D-Touch? Das Feature, das beim iPhone eine Art "linke Maustaste" emuliert, ist mit normalen OLEDs nicht machbar, denn die gibt es bisher nicht mit mehrstufigen Touchscreens.

Ming-Chi Kuo hat sich bei den Zulieferern von Apple umgehört und herausbekommen, dass diese ein spezielles OLED mit Foliensensor entwickeln, der deutlich mehr Empfindlichkeitsstufen besitzt als der bisherige Sensor. Das könnte interessante Bedienfunktionen ermöglichen.

OLEDs sind empfindlicher als LCDs, so dass der 3D-Touch-Sensor so aufgebaut sein muss, dass das Display selbst nicht eingedrückt wird. Eine Metallplatte soll das verhindern. Das iPhone 8 soll angeblich zusammen mit einem iPhone 7s und einem iPhone 7s Plus als Jubiläumsmodell noch 2017 auf den Markt kommen. Dieses Jahr wurde das iPhone 10 Jahre alt.

Nach unbestätigten Angaben soll es auch eine schnurlose Lademöglichkeit sowie biometrische Funktionen zur Gesichtserkennung bieten.