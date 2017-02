08.02.2017 - 21:36 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Das iPhone 8 soll nach einem neuen Gerücht weit mehr als 1.000 US-Dollar kosten, mit einem OLED ausgerüstet sein und über eine Gesichtserkennung als weiteres biometrisches Verfahren verfügen.



08.02.2017 - 21:36 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Konzeptbild für das iPhone 8 (Bild: ConeceptsiPhone)

Bisher kostete kein iPhone über 1.000 US-Dollar, doch beim iPhone 8 - dem „Jubiläumsgerät” will Apple nach einem Bericht von FastCompany eine Ausnahme machen. Das Gerät soll mit allem vollgestopft sein, was gut und teuer ist. So wird neben einem OLED als Display auch eine Gesichtserkennung erwartet, die den Fingerabdruckscanner Touch ID zwar nicht beerben aber immerhin ergänzen soll.

FastCompany will das von einem Insider erfahren haben, der aus verständlichen Gründen ungenannt bleiben will. Das neue iPhone 8 soll zudem über mehr Speicher verfügen als die bisherigen Modelle. Das iPhone 7 gibt es mit maximal 256 GByte Flashspeicher, was bedeuten könnte, dass im iPhone 8 bis zu 512 GByte Speicher schlummern könnten. Alternativ könnte der Speicher auch schneller statt größer werden.

Das Display des iPhone 8 soll 5,8 Zoll in der Diagonale messen. Dabei stellt sich die Frage, ob der Bildschirm an den Rändern abgerundet ist und die tatsächlich obenliegende Bildschirmfläche nicht sogar etwas kleiner ausfällt. Gerüchteweise sollen sich unter dem Display nicht nur die Facetime-Kamera sondern auch der Fingerabdrucksensor und der Lautsprecher verbergen. Eine vollkommen geschlossene Glasgehäusefront gibt es bisher noch bei keinem Smartphone.

Bisher gab es kein iPhone über 1.000 US-Dollar

Das iPhone 7 kostet in den USA maximal 969 US-Dollar, wobei es sich um das Plus-Modell mit 256 GByte Flashspeicher handelt. Neben dem iPhone 8 soll es auch ein iPhone 7s und ein iPhone 7s Plus geben, die in den gewohnten Maßen 4,7 und 5,5 Zoll erscheinen sollen und mit schnelleren Prozessoren und einem ebenfalls gewölbten Display ausgestattet werden. Im Gegensatz zum iPhone 8 sollen hier aber gewölbte LCDs zum Einsatz kommen.