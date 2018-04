Die rote Version des iPhone 8 hebt Apple besonders hervor (Bild: Apple)

Erst gestern veröffentlichte Apple ohne viel Aufsehens eine neue Farbvariante des iPhone 8 und 8 Plus. Das Modell in (PRODUCT)RED ist ab sofort bestellbar und soll schon am kommenden Freitag ausgeliefert werden. Ein Teil des Gewinns geht an einen guten Zweck.

Immer wieder gibt es ausgewählte Produkte von Apple auch in einer roten Version, bei der ein Teil der Einnahmen an den Global Fund gespendet werden. Dort werden die Spenden für die Bekämpfung von AIDS eingesetzt. Erst letztes Jahr wurde mit dem iPhone 7 in (PRODUCT)RED erstmals ein iPhone in dieser Version veröffentlicht. Gestern präsentierte Apple den Nachfolger, das iPhone 8 ebenfalls in dem besonderen Rot. Nun können Kunden das Modell vorbestellen und sollen schon am kommenden Freitag beliefert werden.

Lesetipp Apple bringt iPhone 8 und iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Apple hat unter dem Motto (PRODUCT)RED nun auch eine Sonderausgabe des iPhone 8 und iPhone 8 Plus angekündigt, die ab morgen online bestellbar... mehr

Wer sich für den Farbton interessiert, sollte nicht zu lange mit der Bestellung warten. Die rote Variante des iPhone 7 war deutlich kürzer erhältlich, als die anderen Farbenversionen.

Produkthinweis Apple iPad Smart Cover, für iPad (2017), rot (PRODUCT) RED Preis: 37,00 €

Anzeige