01.10.2017 - 14:15 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple macht bereits Werbung mit einer Betafunktion von iOS 11 und dem iPhone 8 Plus mit seiner Dualkamera. Die neue Funktion Portrait Lighting wird in einem Werbespot beworben, der auf Youtube gezeigt wird.



Portrait Lighting (Bild: Apple)

Apple hat in iOS 11 für das iPhone 8 Plus eine Funktion eingebaut, die es erlaubt, die Belichtung bei Portraits nachträglich mit einfachen Schiebereglern zu ändern. Das klappt durch eine Gesichtserkennung und der Abgrenzung zwischen Hintergrund und Vordergrund leidlich gut. Es handelt sich beim Portrait Lighting allerdings auch noch um eine Beta-Funktion.

Dennoch hat Apple eine Werbung für das iPhone 8 Plus veröffentlicht, in der die neue Funktion Portrait Lighting gezeigt wird. Der Spot zeigt das Foto einer Musikerin, deren Gesicht mit den verschiedenen nachträglichen Effekten beleuchtet wird.

Portrait Lighting sorgt dafür, das mehrere voreingestellte Lichteffekte auf das Gesicht eines Motivs angewendet werden. Die verschiedenen Voreinstellungen - Natural Light, Studio Light, Contour Light, Stage Light und Stage Light Mono - befinden sich noch in der Beta-Phase. Gerade die letztgenannte Funktion, bei der das Bild praktisch nur aus dem Gesicht bestehen soll, ist unseren Versuchen nach aber noch nicht ausgereift. Es wird eher so, als habe ein nicht besonders begabter Photoshopkünstler die Umrisse des Gesichts mit einer weichen Maskierung abgefahren. Das klappt besonders bei offenen Haaren nicht besonders gut. Doch diese Schwäche gibt es auch schon beim Unschärfemodus, den Apple beim iPhone 7 Plus und iOS 10 eingeführt hat. Die automatisch vorgenommene Maskierung ist relativ unpräzise, vor allem wenn die Bilder etwas vergrößert betrachtet werden.