13.07.2017 - 08:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Erst gestern haben wir darüber berichtet, dass sich Apple im „Panik"-Modus befinden soll, da noch immer Softwareprobleme mit neuen Hardware-Features gelöst werden müssen. Nun haben sich „Merry Lynch“-Analysten zu Wort gemeldet und behaupten, dass das iPhone 8 mit einiger Verspätung auf den Markt kommen wird. Was ist dran und woher kommt die plötzliche Behauptung?



Sieht so das iPhone 8 in Rosegold aus? (Bild: iPhone 8 Concept, )

Es ist kaum einen Tag her, da haben wir noch darüber berichtet, dass Apple derzeit mit Hochdruck am iPhone 8 arbeitet, um verschiedene Softwareprobleme vor der offiziellen Ankündigung in zwei Monaten zu lösen. Laut CNBC könnte die Veröffentlichung tatsächlich anders verlaufen als gedacht. Dem Bericht zufolge hatten die „Merril Lynch“-Analysten Wamsi Mohan und Stefano Pascale erst kürzlich Gespräche mit Quellen aus chinesischen Zuliefererkreisen. Dabei stellte sich heraus, dass technische Probleme für Schwierigkeiten sorgen, die eine Veröffentlichung um wenige Wochen verzögern könnten.

Die Aussagen decken sich soweit mit den gestrigen Berichten über die Panik bei Apple. Schon darin hieß es, dass sowohl Touch ID, der 3D-Sensor für die Gesichtserkennung und die drahtlose Ladefunktion des iPhone 8 für Probleme mit der Software sorgen. Daher hieß es gestern noch, dass Apple die neue iPhone-Generation entweder mit den deaktivierten Funktionen veröffentlicht und später per Update freischaltet oder dass das Smartphone erst später erscheinen wird. Geht es nach den beiden Analysten, könnte letzteres der Fall sein.

Allerdings ist die Verschiebung mit drei bis vier Wochen nicht sonderlich hoch. Bis vor wenigen Jahren hatte Apple schließlich das iPhone auch erst im Oktober veröffentlicht. Jedoch möchten wir an dieser Stelle noch anmerken, dass der neue Bericht nicht explizit auf die Features eingeht, sodass unklar ist, ob Apple trotz der Verschiebung nicht doch verschiedene Funktionen deaktiviert und noch später freigibt.