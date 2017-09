Normalerweise läuft der Start der Vorbestellung eines neuen iPhone-Modells immer gleich ab. Ab 9 Uhr morgens beginnen die Webseiten des Apple Stores und vieler Mobilfunkanbieter zusammenzubrechen, die Lieferzeiten der Geräte steigen bei Apple nach kürzester Zeit. Beim iPhone 8 ist es dieses Jahr scheinbar ruhiger. Die Ursache dürfte bei Apple selbst liegen.

Das iPhone 8 Plus hat teilweise schon längere Lieferzeiten (Bild: Apple)

Seit heute morgen lässt es sich vorbestellen, am 22. September wird es dann ausgeliefert, bzw. kann abgeholt werden. Das iPhone 8 und 8 Plus erscheinen. Wer die größere Variante des Smartphones bestellen möchte, muss bereits mit längeren Lieferzeiten rechnen. Allerdings auch nur in der Farbe Space Grau und auch nur 1-2 Wochen Verzögerung. Alle anderen Farben und Speichergrößen sind noch immer im Apple Store direkt am 22. September lieferbar. Beim kleineren iPhone 8 sieht es sogar noch besser aus. Hier ist nur die Gold-Version mit 64 GB von 1-2 Wochen Lieferzeit betroffen.

Warten alle auf das iPhone X?

Wer vor einem Jahr zu dieser Uhrzeit versuchte ein iPhone 7 vorzubestellen, der konnte sich auf deutlich längere Lieferzeiten, bei deutlich mehr Varianten einstellen und eher von 4-6 Wochen Verzögerung ausgehen, beim iPhone 8 scheint die Lage deutlich entspannter. Die Ursache liegt wohl schlicht am neuen Top-Modell von Apple. Das iPhone 8 ist mit vielen Neuerungen ausgestattet, im Vergleich zum iPhone X aber abgeschlagen. Die iPhone-Kunden scheinen also lieber bis Anfang November zu warten, um ein iPhone X zu kaufen, höherer Preis hin oder her. Wer ein günstigeres Modell sucht, ist mit dem iPhone 7 oder 6s ebenfalls gut bedient, welche Apple weiterhin und günstiger verkauft. Das iPhone 8 steht einfach zwischen den Stühlen.