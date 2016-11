17.11.2016 - 16:20 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Der Analyst Ming-Chi Kuo von KGI Securities lag schon oft richtig mit seinen Forschungen. Er hat wieder ein paar Informationen herausgefunden, die das kommende iPhone betreffen, das möglicherweise als „iPhone 8” auf den Markt kommt. Demnach soll es ein drittes Modell geben und alle Kameras sollen mit einem optischen Bildstabilisator ausgestattet werden und nicht nur die Weitwinkelkameras.



17.11.2016 - 16:20 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

iPhone 7 Plus mit Dual-Kamera (Bild: Apple)

Ming-Chi Kuo arbeitet bei KGI Securities als Analyst und ist daran interessiert, möglichst frühzeitig möglichst präzise Informationen über kommende Apple-Produkte zu veröffentlichen. Denn KGI Securities betreut Aktionäre von Apple und die möchten für ihre Entscheidungsfindung gut informiert sein. Aufgrund seiner vielen Kontakte in die Industrie gelang es ihm schon oft, mit detaillierten Informationen zu glänzen.

iPhone 8: Teilweise OLED

Derzeit gibt es zwei iPhone-Modelle, jenes in 4,7 Zoll und das Plus-Modell in 5,5 Zoll. Das soll im kommenden Jahr so bleiben. Die „iPhone 8” in den beiden Größen sollen mehr oder weniger wie das iPhone 7 ein inkrementelles Upgrade werden. Wer auf möglichst viele Neuerungen aus ist, sollte sich stattdessen ein drittes Modell näher anschauen.

Laut Kuo wird das High-End-Modell im kommenden Jahr nicht das mit dem größten Bildschirm sein. Das OLED-iPhone soll stattdessen mit einer nutzbaren Bildschirmfläche zwischen 5,1 und 5,2 Zoll kommen. Das Panel könnte hingegen bis zu 5,8 Zoll groß werden. Es wurde in Gerüchten bereits vermutet, dass der Bildschirm über die Ränder hinaus geht, wodurch die vergrößerte Oberfläche entsteht.

Die beiden schon bekannten Bildschirmgrößen könnten dann weiterhin, wenngleich zu einem günstigeren Preis, angeboten werden und so Wechsler anlocken, spekuliert Kuo. Auch soll sich deren Design nicht wesentlich ändern. Lediglich ein Wechsel von Metall zu Glas soll vorgesehen sein.

Dual-Kamera = Dual-Bildstabilisator

Eine weitere Neuigkeit, die Kuo zu vermelden hat, betrifft die Dual-Kamera, die derzeit nur im iPhone 7 Plus zu finden ist. Sie kommt aktuell nur mit einem optischen Bildstabilisator, nämlich im Weitwinkelobjektiv. Im kommenden Jahr erwartet der Analyst, dass Apple auch das Teleobjektiv mit einem OIS ausstattet, um das Kaufargument der Kamera weiter zu stärken.