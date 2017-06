11.06.2017 - 11:20 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Nach einem Medienbericht bekommt das iPhone 8 kein schnelles LTE, weil Apples Lieferant Intel ein solches Modem nicht zeitnah liefern kann. Der zweite Lieferant Qualcomm hat zwar ein solches Modem, doch Apple will sich von diesem Anbieter nicht abhängig machen. Ist deshalb der Kurs der Apple-Aktie eingebrochen? Die Wahrheit ist etwas komplexer.



In einem Artikel von Bloomberg berichtet Journalist Mark Gurman, dass Apple neben LTE-Modems von Qualcomm auch solche von Intel im künftigen iPhone 8 verbauen will. Jene von Intel erreichen noch kein Gigabit-LTE, die von Qualcomm schon. Nun kann es nicht zwei Klassen von iPhone 8 geben - eine mit "schnellem" Internet und eines mit nicht ganz so schnellem. Folglich müssen die schnelleren Module künstlich gebremst werden. Das macht Apple beim iPhone 7 auch schon. Das Qualcomm-Modul erreicht eigentlich 650 MBit/s, das von Intel 450 MBit/s. Das iPhone 7 wird nicht schneller als 450 Mbit/s.

Parallel dazu schloss die Apple-Aktie zum Handelsschluss am Freitag mit einem Minus von 4 Prozent gegenüber dem Vortag. Für viele Medien war klar: iPhone 8 zu langsam - Aktie bricht ein. Entsprechend sahen die Überschriften aus.

Nun wird LTE mit 1 GBit/s nirgends angeboten. In Deutschland hat Vodafone gerade mit dem Ausbau von 500 MBit/s in einigen Städten angefangen. Und auch 150 MBit/s ist aktuell keineswegs die Regel sondern eher die Ausnahme. Mit einem iPhone 8, das 1 GBit/s schafft, könnte man sowieso nichts anfangen. Doch vielleicht fehlt dem iPhone 8 einfach die Zukunftsfähigkeit und deshalb bricht der Kurs trotzdem ein?

Hier hilft der Blick auf das restliche Börsengeschehen am Freitag und das hat nichts mit Qualcomm- und Intel-Modems zu tun sondern mit einer allgemeinen Marktentwicklung. Die Aktien von Apple, Facebook, Amazon, Microsoft und der Google-Mutterfirma Alphabet verloren am Freitag massiv - die Kursverluste erreichten einen Wert von rund 97,5 Milliarden US-Dollar. Was war passiert? Nach einer Einschätzung von Goldman Sachs waren die Unternehmen überbewertet und sorgten dafür, dass der Index Standard & Poor’s 500, in dem eigentlich 500 Unternehmen vertreten sind, seit Jahresbeginn um 40 Prozent anstieg. Insofern markierte der Freitag den Beginn einer Kurskorrektur - die sich weiter fortsetzen könnte.