Es könnte alles so schön sein. Das neue iPhone 8 und iPhone 8 Plus gibt es seit heute im Einzelhandel zu kaufen. Doch die Zeiten, in denen es Jubelstürme und Kopfschütteln gleichermaßen gab, die sind vorbei. Zumindest auf den ersten Blick. Die Jahre sind ebenso passé, in denen Apple Rekordverkaufszahlen zum Anlass für Pressemeldungen nahm auch. Denn: Die Zeiten haben sich verändert.

Käufer des iPhone 8 im Apple Taipeh 101 (Bild: Apple)

Als Apple vor 10 Jahren mit dem iPhone am Markt reüssierte, gab es zunächst keine langen Schlangen vor den Geschäften. Denn damals war das Gerät noch neu und keiner wusste damit etwas anzufangen. Die Situation änderte sich erst in den ersten Jahren, vor allem als der App Store kam und das Gerät mehr und mehr zum Massenmedium wurde. Sowohl im Heimatland des Herstellers als auch im Ausland kam es zum Apple-Store-Tourismus. Menschen kampierten von den Geschäften und taten beinahe alles, nur um ein iPhone in der Hand zu halten. Apple und seine Store-Mitarbeiter belohnten das. Die Käufer und Käuferinnen wurden wie Popstars gefeiert. Berichteten anfänglich nur Internetmedien über dieses Phänomen, hüpften dann auch die Mainstream-Medien auf den Zug. Kamerateams und Reporter machten aus Otto Normalos durch die Linse der Kamera die C-Promis des Frühstücksfernsehens und sie schafften es sogar bis in die Tagesschau und die Heute-Sendung.

Die Menschen warten nicht auf das iPhone 8

Apples Mitarbeiter, das kann man auch auf Bildern vom heutigen Tag erkennen, ganz gleich ob sie von Apple selbst stammen oder von unabhängigen Berichterstattern, gibt sich immer noch Mühe. In manchen Gazetten ist die Rede davon, dass die Store-Mitarbeiter in „Mannschaftsstärke“ auf die Kunden warten. Doch je nach Land und Laune bleiben die aus. Zumindest der Ansturm bleibt aus. Beim „iPhone 6 war das noch anders“, liest man. Das stimmt. Das iPhone 8 ist das beste Smartphone, das das Unternehmen bislang je veröffentlichte. Die Kamera im iPhone 8 Plus ist die beste Smartphone-Kamera derzeit. Worauf warten die Leute also? Auf das iPhone X, könnte man sagen. Aber ist das wirklich so einfach?

Stolze iPhone-8-Käufer im Apple Sydney (Bild: Apple)

Den Zenit erreichte das iPhone 6

Es gibt sie, die Fans, die Nerds, die auch noch heute vor den Apple Stores kampieren. Aber sie sind weniger geworden. Das hat nichts mit dem iPhone 8 zu tun. Jedenfalls nicht ursächlich. Symptomatisch ist es trotzdem. Denn das iPhone 6, das hatte so etwas „Neuartiges“. Das iPhone 8, ja das kann man auch kabellos aufladen, aber wenn man es nicht umdreht, merkt keiner, dass es kein iPhone 6 ist. Apple hat die Designsprache des 6ers über die Jahre nur wenig angepasst. Das ist aber nur ein Teil der ganzen Wahrheit.

Ein anderer Teil lautet: Die Apple-Fans sind älter geworden. Manche von ihnen wissen, wie es sich anfühlt, vor Apple zu kampieren. Aber heute wollen sie nicht mehr bei Wind und Wetter ihre Freizeit dafür opfern, um ein profanes Smartphone zu erhalten. Sie bestellen es online und bekommen es gratis nach Hause geliefert. Es ist müßig, jetzt eine Rechnung aufzustellen, wie viele Leute ein iPhone 8 (Plus) geordert haben, statt es direkt im Laden zu kaufen. Das wird man spätestens bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen „in etwa“ wieder erfahren. Bekommt der Knick dann eine Delle? Wir werden es sehen.

Ein gut gefüllter Apple 5th Avenue beim iPhone-8-Start (Bild: Apple)

Alte Liebe rostet nicht

Doch zwischen Fans und Fetisch ist da noch etwas Anderes getreten. Vor Jahren übten diese Geräte auf uns alle noch mehr Reiz aus. Denn allzu vieles war uns unbekannt. Der „Touchscreen“ war für viele Käufer oftmals die erste Begegnung dieser Art. Heute gibt es fast keine Mobiltelefone ohne. Wir haben uns an das einstige Faszinosum gewöhnt. Alle miteinander. Entsprechend können wir nicht erwarten, dass nach zehn Jahren iPhone alles noch so ist wie am ersten Tag. Das ist wie in der Liebe. Doch man kann auch in einer langwährenden Beziehung immer wieder neue Höhepunkte setzen. Apple hat einen solchen gesetzt, mit dem iPhone X. Vielleicht ist es doch so einfach, dass die Fans genau darauf warten.