15.09.2017 - 08:33 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Der Apple Online Store ist aktuell nicht zu erreichen. Hinter den Kulissen wird nämlich einmal mehr „umgebaut“, sodass er in wenigen Minuten mit allerlei neuen Produkten zurück sein wird. Dazu zählt natürlich der Vorbstellstart für das iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple Watch Series 3, Apple TV 4K und für zahlreiches Zubehör. Wie immer in diesem Fall bereitet man uns auf „etwas Besonderes“ vor.



Im Apple Online Store kann ab 9:01 Uhr das iPhone 8 & 8 Plus vorbestellt werden (Bild: Screenshot)

Wer jetzt den Apple Online Store besuchen möchte, dürfte enttäuscht werden. Apple bereitet gerade „etwas Besonders“ vor. Damit meint das Unternehmen den Start der Vorbestellungen für das iPhone 8, iPhone 8 Plus, die Apple Watch Series 3 und das neue Apple TV 4K. Alle vier neuen Apple-Produkte sollen ab 9:01 Uhr, also in wenigen Minuten, vorbestellt werden können. Sämtliche Geräte werden dann ab dem 22. September geliefert und sollten auch in den lokalen Apple Stores zu finden sein.

In diesem Jahr bildet das iPhone X die Ausnahme. Das Premium-Smartphone mit einem Einstiegspreis von 1.149 Euro kann erst ab dem 27. Oktober vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt hier dann ab dem 3. November.