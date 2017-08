03.08.2017 - 11:14 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Auch wenn Apple Pay hierzulande noch nicht gestartet ist, bahnt sich eine große Neuerung an. Wie findige Entwickler in der kürzlich veröffentlichten HomePod-Firmware entdeckt haben, könnte der Fingerabdrucksensor Touch ID beim iPhone 8 tatsächlich durch eine Gesichtserkennung ersetzt werden, die sogar Zahlungen per Apple Pay zu zulassen scheint.



03.08.2017 - 11:14 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Benjamin Geskin / iDropNews: https://www.idropnews.com/iphone-8/)

Schon seit einiger Zeit wird spekuliert, dass Apple im iPhone 8 einen Sensor für die Gesichtserkennung integrieren wird. Jedoch war fraglich, ob dieser, ähnlich wie beim Samsung Galaxy S8, nur zum Entsperren genutzt werden kann oder ob ihn Apple mit einem hohen Sicherheitsstandard versehen kann, sodass auch Zahlungen via Apple Pay möglich sind. Während die kürzlich veröffentlichte HomePod-Firmware, die auf iOS basiert, schon einen Hinweis auf die Gesichtserkennung gab, haben Entwickler nun neue Details ausfindig machen können.

[linktip article_1="94481" layout="big" /

Im Code der Firmware finden sich nämlich eindeutige Schnipsel, die auf die Gesichtserkennung im Zusammenhang mit Apple Pay stehen. So gibt es in der Zeile com.apple.passbook,payment.contactlessinterface.presentation.pearl.field-detect klare Referenzen zu Passbook, jetzt bekannt als Wallet-App, zum kontaktlosen Bezahlen sowie zu „Pearl“. Bei Pearl handelt es sich laut früherer Leaks um den Codenamen für Apples Gesichtserkennungs-System. Jedoch ist die Zeile noch keine Bestätigung, sondern zeigt, dass Apple mit der Technologie experimentiert. Grund für diese Annahme gibt der Codeschnipsel „Presentation“. Dieser müsste für die Ausführung der Funktion „Authentication“ heißen.

Jedoch ist bisher noch nicht geklärt, ob Touch ID tatsächlich nicht mehr an Bord des iPhone 8 sein wird und wie es ohne Home-Button funktionieren wird.