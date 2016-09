19.09.2016 - 15:18 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Das iPhone 7 muss sich derzeit vielen Vergleichstests stellen. Einen der weniger destruktiven liefert PhoneBuff, wobei dessen Ausgang eigentlich schon vorher klar gewesen sein dürfte. Es sollte getestet werden, welches Smartphone schneller ist. Der Kontrahent: Das Samsung Galaxy Note 7. Da schon das iPhone 6s das Samsung-Flaggschiff in die Schranken verwiesen hat, wäre alles andere als ein Sieg des iPhones enttäuschend gewesen.



iPhone 7 vs. Samsung Galaxy Note 7 (Bild: PhoneBuff)

Das iPhone 7 hat in Benchmarks durchaus beeindruckende Ergebnisse geliefert, was seine Rechenleistung angeht. Es soll, rein von der Prozessorgeschwindigkeit, sogar schneller sein als ein MacBook Air. Was Benchmarks nur schlecht oder zumindest nicht besonders anschaulich wiedergeben, ist, wie sich das bei realen Anwendungen auswirkt. Aber dafür gibt es ja das Internet.

iPhone 7 vs. Galaxy Note 7

Der YouTuber PhoneBuff hat ein neues Video erstellt. Darin geht es um den Geschwindigkeitsvergleich des iPhone 7 und des Galaxy Note 7. Getestet werden 13 Apps in zwei Runden. In der ersten Runde werden die Apps jeweils neu gestartet und müssen bestimmte Aufgaben erledigen. In der zweiten Runde werden sie aus dem Arbeitsspeicher erneut aufgerufen. Hier lässt sich theoretisch etwas Zeit gewinnen, wenn es eine gute Speicherverwaltung gibt.

Praktisch zeigt sich ein recht ähnliches Bild, wie schon vor Kurzem, als das iPhone 6s schneller war. Das iPhone 7 beendet die zweite Runde 24 Sekunden, bevor das Galaxy Note 7 mit der ersten fertig ist. Die zweite Runde dauert inklusive aller Animationen gerade einmal 26 Sekunden. Mit einer Minute und zehn Sekunden dauert der Test, ob die geöffneten Apps alle noch im RAM sind, fast dreimal so lange beim Samsung.

Effizienz siegt über Zahlen

Im Grunde genommen gilt dasselbe, was schon beim Test mit dem iPhone 6s galt: Bei Apple zahlt es sich aus, dass die Software stark für die Hardware angepasst und optimiert wurde. Denn was die nackten Zahlen angeht, müste das Galaxy Note 7 eigentlich überlegen sein. Es kommt mit 4 GB RAM und müsste daher eigentlich in der Lage sein, die Apps im Speicher zu behalten. Dem getesteten iPhone 7 (nicht Plus) stehen nur 2 GB zur Verfügung.