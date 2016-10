21.10.2016 - 17:59 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Das iPhone 7 sowie das iPhone 7 Plus erfreuen sich großer Beliebtheit. Dafür sprechen nicht nur die Wartezeiten, die auch von einem zu geringen Produktionsvolumen stammen können, sondern auch die absoluten Verkaufszahlen. Die meisten Käufer kommen von einem iPhone 6 oder 6 Plus. Auch das iPhone SE kann sich noch mit starken Verkaufszahlen brüsten. Erfasst wurde dabei aber nur die Situation in den USA.



21.10.2016 - 17:59 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

iPhone 7 mit seiner Verpackung (Bild: Stefan Molz)

Obwohl das iPhone 7 nur zwei Wochen im dritten Quartal 2016 auf dem Markt war, konnte es sich in den USA einen Anteil von 43 Prozent aller verkauften Smartphones über die drei Monate sichern. Das berichtet Investors.com mit der Datengrundlage von Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

Wo kommen die Käufer des iPhone 7 her?

CIRP fand heraus, dass der Löwenanteil der verkauften iPhone 7 auf das 4,7-Zoll-Modell entfällt. Von allen in den USA im dritten Quartal verkauften Smartphone macht das Modell einen Anteil von 31 Prozent aus. Das iPhone 7 Plus kommt hingegen auf 12 Prozent. Vermutlich hätte das auch noch mehr sein können, wenn die Liefersituation nicht so schwierig wäre, wie sie ist.

Auf dem dritten Platz mit 9% liegt das iPhone SE, das Apple bereits Ende März vorgestellt hatte. Die meisten Käufer eines iPhone 7 besaßen vorher ein iPhone 6 oder 6 Plus, was die allgemeine These stützt, dass die Mobilfunkverträge verlängert wurden und das diesjährige Apple-Smartphone vor allem davon profitiert, dass das iPhone 6 ein solcher Erfolg war. Etwa halb so groß ist der Anteil derer, die vorher ein iPhone 6s oder 6s Plus hatten, genauer gesagt sind es 17 Prozent.

Lesetipp iPhone 7: Zulieferer schwärmen von enormer Nachfrage Fakt ist eines: Wer auch knapp einen Monat nach Markteinführung des iPhone 7 selbiges haben möchte, muss sich eine Weile gedulden. Bei der... mehr

Apple hält sich bislang bedeckt

Im Gegensatz zu den Vorjahren hat Apple in diesem Jahr noch keine Verkaufszahlen des iPhone 7 genannt. Bei früheren Markteinführungen hat das Unternehmen nach dem ersten Verkaufswochenede mitgeteilt, wie viele Smartphones über den Tisch gingen. In diesem Jahr ging man aber davon aus, dass alle produzierten Geräte einen neuen Besitzer finden, weshalb man sich die Angabe gespart hat. Für offizielle Zahlen wird man sich bis zur Bekanntgabe der Quartalszahlen gedulden müssen.