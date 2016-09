15.09.2016 - 20:15 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

iPhone 7 und iPhone 7 Plus kommen erst morgen auf den Markt. Ein YouTuber hat aber bereits beide Geräte zum Auspacken bekommen. Das iPhone 7 ist diamantschwarz und das iPhone 7 Plus mattschwarz. Zu sehen ist, dass sich etwas in der Verpackung geändert hat. Außerdem ist zum ersten Mal ersichtlich, was Apple mit dem „personalisiertem Home-Button” meinte. Beim ersten Start kann man selbigen nämlich konfigurieren.



iPhone 7 und iPhone 7 Plus Unboxing (Bild: MKBHD)

Es gibt ein Unboxing-Video, das beide Größen des neuen iPhone 7 zeigt und zwar in beiden schwarzen Farbtönen. Das kleinere wurde dabei in Diamantschwarz gewählt, das größere in Schwarz (matt). Wo auch immer der Nutzer MKBHD die beiden Geräte her hat, denn bei Apple sind alle vergriffen, er zeigt, was in der Verpackung ist.

Neue Anordnung, mehr Verpackungsmaterial

Zunächst einmal fällt auf, was wir bereits wussten: Das iPhone in Diamantschwarz kommt in einer schwarzen Verpackung, während das mattschwarze in einem weißen Karton verkauft wird. Nach dem Öffnen ist das Erste, was man zu sehen bekommt, nicht mehr das iPhone selbst, sondern die Beschreibungen.

Darunter befindet sich wie üblich alles andere. Die EarPods kommen dabei nicht nur mit einem Lightning-Anschluss statt einer 3,5-mm-Klinke, sondern auch in einer Verpackung aus Pappe. Beim iPhone 6s waren sie noch in einem Plastik-Schälchen aufbewahrt. Dort befindet sich der Lightning-Klinke-Adapter. Ähnliches ist beim Lightning-Kabel zu beobachten, das ebenfalls mit Papier statt mit einer Plastik-Folie zusammengehalten wird. Keine Überraschungen gibt es hingegen beim mattschwarzen iPhone 7 Plus, wo alles eine Nummer größer, aber ansonsten gleich angeordnet ist.

Konfiguration des Home-Buttons

Schließlich, nachdem wir gesehen haben, was im Karton ist, folgt der Teil, der eigentlich nicht unbedingt zu einem Unboxing-Video gehört und eine Neuerung bereithält: Der erste Start. Dieser scheint zunächst einmal so zu verlaufen wie erwartet, Sprache, Region, Apple-ID usw. Doch dann gibt es eine neue Option. Der Home-Button ist kein richtiger Knopf mehr, sondern wird berührungsempfindlich und mit Hilfe der Taptic Engine nachgestellt. Das „Personalisierbare” daran ist, dass jeder für sich aus drei Stufen auswählen kann, wie ausgeprägt sich der nachgestellte Knopfdruck anfühlen soll.