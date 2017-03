22.03.2017 - 17:01 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Ab Freitag kommt das iPhone 7 in einer sechsten Farbe, nämlich Rot. Bei jedem Verkauf wird (RED) unterstützt, eine gemeinnützige Organisation, die bei der Bekämpfung von AIDS helfen soll. Um das rote iPhone entsprechend zu kennzeichnen, wurde es als (PRODUCT)RED-Edition ausgezeichnet. Das ist in China anders, dort ist es zwar ebenfalls zu haben, aber nur als eine weitere Farbkombination.



iPhone 7 und iPhone 7 Plus in der (PRODUCT)RED-Edition (Bild: Apple)

Den Kollegen von TechCrunch ist aufgefallen, dass auf der taiwanischen Webseite das iPhone 7 in Rot genau wie bei uns als (PRODUCT)RED-Edition bewirbt, auf der chinesischen Webseite hingegen nicht. (PRODUCT)RED bedeutet, dass ein Teil der Erlöse an (RED) geht, um im Kampf gegen AIDS zu helfen, es handelt sich dabei also um eine Spende, die beim Kauf eines solchen Produkts getätigt wird.

Keine Wohltätigkeit in China?

Das iPhone 7 ist das erste „Flaggschiff”-Produkt, das Apple in einer (PRODUCT)RED-Edition anbietet, weshalb es vorher noch keinen Grund gab, Gedanken darüber zu verlieren. Denkbar wäre als Grund aber die chinesische Mentalität und Apple, die ein bisschen sensibel auf das Thema AIDS reagiert. In der Vergangenheit wurde sogar dem Westen vorgeworfen, die Krankheit ins Land „importiert” zu haben. Denkbar ist also, dass Apple gar nicht erst eine Angriffsfläche für eventuelle Diskussionen bieten will.

In den Kommentaren bei den Kollegen von 9to5 Mac wurde ein weiterer möglicher Grund genannt. Es könnte demnach auch damit zusammenhängen, dass die chinesischen Wettbewerbsgesetze eine Kennzeichnung von Wohltätigkeitsorganisationen an Produkten verbieten, weil das die Kaufentscheidung beeinflussen könnte.

Falls sich letztere Theorie als der eigentliche Grund herausstellt, würde das auch bedeuten, dass der Kauf eines roten iPhone 7 in China keine Spenden an (RED) zur Folge hat.