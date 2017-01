27.01.2017 - 21:04 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Normalerweise ist ein Smartphone kaputt, wenn es in einen eisigen Fluss fällt und dort 13 Stunden liegen bleibt. Wie sich jetzt in einem unfreiwilligen Versuch herausgestellt hat, ist das beim iPhone 7 nicht der Fall. Die IP67-Einstufung ist also maßlos untertrieben. Die Geräte halten viel mehr aus.



iPhone 7 Plus funktioniert nach Bergung aus Fluss (Bild: emfedor1983 via Instagram)

Beim Eisfischen in Russland fiel einem Nutzer sein neues iPhone 7 Plus in ein Loch in der Eisdecke. Nach Angaben der russischen Website ykt.ru konnte es nicht sofort geborgen werden. Es musste über Nacht im eisigen Wasser bleiben. Es dauerte 13 Stunden, bis es aus dem 4 Grad Celsius kalten Gewässer gezogen werden konnte. Beim Hineinfallen war der Akku noch zu 35 Prozent voll und selbst nach der Bergung mittels Taucher lag er noch bei 19 Prozent. Das iPhone hat das eisige Bad problemlos und ohne Schäden überstanden.

Praxis wider iPhone-Hersteller-Theorie

Nach der IP67-Einstufung, die Apple für die Geräte gibt, dürfte das eigentlich unmöglich sein. Demnach sind nur Tauchbäder bis zu einem Meter Tiefe für eine Dauer von 30 Minuten möglich. Eigentlich soll das iPhone 7 aber gar nicht unter Wasser verwendet werden.

Wer das iPhone wirklich zum Fotografieren oder Filmen unter Wasser einsetzen will, sollte sich ein entsprechendes Gehäuse besorgen. Nutzer können sich in den zwei Jahren nach dem Kauf des iPhone 7 oder des iPhone 7 Plus darauf verlassen, dass in das Gerät kein Staub eindringen wird und es jede Art von Spritzwasser, Strahlwasser, Regen und jeden Sturz in einen Behälter voller Wasser überlebt, sofern letzterer nicht tiefer als ein Meter ist und das Smartphone zeitnah wieder herausgeholt wird. Die einzige Ausnahme innerhalb dieser Garantie ist, wenn Nutzer das iPhone anderweitig beschädigt haben.