26.10.2016 - 16:18 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Wer sich für ein iPhone 7 Plus interessiert, muss sich derzeit, unabhängig von Farbe oder Größe, auf Wartezeiten von mindestens drei bis vier Wochen einstellen. Nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen gestern konnten Fragen an die Chefetage von Apple gestellt werden, unter anderem, ob sich das in absehbarer Zeit ändern wird. Tim Cook ist da eher skeptisch, lediglich beim iPhone 7 wird man noch 2016 eine Besserung sehen.



(Bild: Stefan Molz)

Hat Apple zu wenige iPhone 7 Plus in Auftrag gegeben, ist die Ausbeute zu schlecht oder die Nachfrage tatsächlich signifikant höher als angenommen? Was auch immer zutrifft, das iPhone 7 Plus ist schwer zu bekommen. Wer heute eines bestellt, muss sich wenigstens drei Wochen gedulden, beim diamantschwarzen Modell sind es sogar sechs Wochen. Bis Jahresende werde man das vermutlich auch nicht in den Griff bekommen.

Wartezeit bei iPhone 7 Plus: Tim Cook skeptisch

Bei der allgemeinen Fragerunde wurde Tim Cook gefragt, ob Apple die Lieferengpässe der aktuellen iPhones in den Griff bekommen wird. Momentan muss man relativ lange warten, wenn man ein iPhone 7 Plus haben möchte. Beim iPhone 7 sieht die Situation etwas besser aus, aber besonders diamantschwarz ist auch hier mit längeren Wartezeiten verbunden.

Tim Cook findet die Frage schwer zu beantworten. Er glaubt, dass beim iPhone 7 das Angebot bis Jahresende mit der Nachfrage mithalten können wird. Beim iPhone 7 Plus sei er sich jedoch nicht sicher. Momentan sehe es so aus, als sei die Nachfrage extrem hoch, deutlich höher als erwartet. Man könne die Nachfrage auch nur schwer einschätzen, wenn alle produzierten Geräte umgehend verkauft würden. Positiv ausgedrückt könne Apple aber davon ausgehen, im Weihnachtsgeschäft wieder zu wachsen, nachdem die letzten Quartale mit einem Umsatzrückgang abschlossen.

Das iPhone 7 Plus kommt mit einer Dual-Kamera, die einen optischen Zoom anbietet. Seit iOS 10.1 ist es zudem möglich, Bokeh-Fotos zu knipsen. Gewissermaßen spielte das Desaster von Samsungs Galaxy Note 7 dem iPhone 7 Plus ebenfalls in die Karten.