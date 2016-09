Stellen Sie sich vor, dass Sie ein Elektrogerät in Ihrer Hand halten, dass sehr genau entscheiden kann, wo Sie sich – gemessen an einem Objekt – befinden. Apples neues iPhone 7 Plus mit seinen zwei unterschiedlichen Kameralinsen erlaubt genau das. Damit macht sich das Gerät allerdings schon jetzt interessant für das Segment der „erweiterten Realität“.

iPhone 7 (Bild: Stefan Molz)

Oscar Raymundo von den Kollegen von MacWorld hat einen Gedanken über das iPhone 7 Plus geäußert, der gar nicht so unrealistisch scheint und bedeuten könnte, dass Apple mit der Einführung des Geräts bereits damit begonnen hat, die erweiterte Realität einzustufen.

Dualkamera als Mittel zum Zweck

Mit der Dualkamera ist das neue iPhone 7 Plus deutlich besser in der Lage festzustellen, wo Sie sich gerade befinden, und ob der Abstand zwischen Ihnen und einem Objekt viele oder nur wenige Meter beträgt. Die notwendige Hardware stellt Apple mit dem iPhone 7 Plus „zufällig“ selbst bereit.

In einem Video diskutiert Raymundo die Frage, wie ein solches iPhone uns beispielsweise dabei helfen könne, die richtigen Möbel bei IKEA einzukaufen. Man könne mit einer Dualkamera die Tiefe der eigenen Möbel ausmessen und so im Möbelgeschäft in einem AR-Layover überprüfen, ob die dortigen Möbel nicht zu tief sind.