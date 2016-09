19.09.2016 - 20:11 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die Spezialisten von DisplayMate haben sich den Bildschirm des Phone 7 vorgenommen und sind begeistert. Sie feiern das LCD als das Beste, das es jemals auf dem Markt gab. Es stelle gegenüber dem iPhone 6 eine gigantische Verbesserung dar.



iPhone 7 (Bild: Apple)

DisplayMate untersucht Bildschirme unterschiedlichster Bauart und hat natürlich auch vor dem iPhone 7 nicht Halt gemacht. Dem Test nach ist es das beste LCD, das jemals getestet wurde.



Besonders in den Punkten Farbtreue, Helligkeit und Kontrast kann es glänzen. Es weist das höchste Kontrastverhältnis aller bisher untersuchten IPS-Panels auf und reflektiert am wenigsten Licht von allen Smartphone-Bildschirmen.



Das iPhone 7 deckt den Farbraum (Gamut) DCI-P3 ab, der auch in 4K-Fernsehern und im Kino genutzt wird und den sRGB / Rec.709 Gamut, der aber deutlich weniger Umfang besitzt. Mit der Farbtreue war DisplayMate hochzufrieden. Das Display stellt damit einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil von Apple gegenüber der Konkurrenz dar.



Nun könnte man denken, dass diese Qualität ihren Preis hat, doch zumindest hinsichtlich des Strombedarfs ist dem nicht so: Das iPhone-7-Display ist sogar energieeffizienter (7 Prozent) als der Bildschirm der 6er-Modellreihe. Von der Seite betrachtet ändert sich die Farbdarstellung kaum.Die maximale Helligkeit wird mit 705 Candela pro Quadratmeter (nits) beziffert. Mehr hat noch kein Smartphone-Display vorher erreicht. Der Wert wird nur bei automatischer Helligkeitseinstellung erreicht. Das statische Kontrastverhältnis gibt DisplayMate mit 1762:1 an. Nur 4,4 Prozent des auf die Bildschirmoberfläche auftreffenden Lichts werden in Form einer Reflexion zurückgeworden. Auch das ist ein Rekord für ein Smartphone. Das 9,7 Zoll große iPad Pro ist mit 1,7 Prozent allerdings immer noch deutlich besser.