28.09.2016 - 16:38 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Wer heute ein iPhone 7 bestellt, muss je nach Farbe mindestens eine Woche darauf warten. Beim iPhone 7 Plus sind es sogar mindestens „3 bis 4 Wochen” und je dunkler die Farbe ausfallen soll, umso länger dauert es. Um die Lager aufzufüllen, soll Apple die Produktion im vierten Quartal, also ab Oktober, hochfahren. Zulieferer sprechen von einem 20 bis 30 Prozent höheren Volumen als bislang bestellt war.



iPhone 7 (Bild: Stefan Molz)

Digitimes will erfahren haben, dass Apple im vierten Quartal zwischen 20 und 30 Prozent mehr iPhone 7 herstellen lassen will und entsprechend die Bestellungen bei den Zulieferern hochgeschraubt hat. Diese Information soll zumindest vom Touch-Panel-Hersteller General Interface Solution (GIS) gesichert sein, der zu Foxconn gehört.

Schwarze iPhone 7 mit Seltenheitswert

Ein Blick in den Apple Online Store genügt schon, um das zugrunde liegende Problem zu erkennen: Apple hat ganz offensichtlich keine iPhones auf Lager und je nach Farbe auch nicht genügend bestellt. Besonders betroffen ist das iPhone 7 Plus, vor allem in Schwarz und Diamantschwarz, das laut Versandvorhersage erst im November lieferbar sein soll.

Ein Grund dafür ist die hohe Nachfrage an Apple-Smartphones in diesem Jahr, die anscheinend ein bisschen unerwartet kam. Mit in die Nachfrage hineinspielen dürfte wohl die Tatsache, dass Mobilfunkverträge üblicherweise zwei Jahre laufen und dann erneuert werden. Das iPhone 6, das bisheriger Rekordhalter bei iPhone-Verkaufszahlen ist, wurde vor genau zwei Jahren veröffentlicht. Außerdem sollen die unzuverlässigen Akkus des Samsung Galaxy Note 7 Apple in die Karten spielen.

Leicht niedrigere Verkaufszahlen vorhergesagt

Analysten gehen davon aus, dass sich in der Summe die Verkaufszahlen für das iPhone 7 in etwa mit denen des iPhone 6s die Waage halten. Bis Jahresende sollen je nach Analyst 80 bis 84 Millionen iPhone 7 verkauft werden. Im Vorjahr waren es 85 bis 90 Millionen iPhone 6s. Genau weiß das aber, von Apple abgesehen, keiner, denn der Hersteller gibt nur die Summe aller verkauften iPhones bekannt.