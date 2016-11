21.11.2016 - 09:55 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Vor knapp drei Wochen haben wir Sie über ein Akkuproblem informiert, das das iPhone 6s trotz Restakkulaufzeit unerwartet ausschaltet, sodass es sich fast nur noch mit dem Anschluss an das Ladegerät wieder einschalten lässt. Nun reagiert auch Apple und startet ein Austauschprogramm für die wenigen betroffenen Geräte.



Erst am Freitag haben wir Sie über Apples neuestes Austauschprogramm zum iPhone 6 informiert und nun folgt ein weiteres für das Nachfolgermodell. Wie wir bereits berichtet haben, konnten wir in den letzten Wochen immer wieder von „iPhone 6s"-Nutzern lesen, dass sich ihre Geräte unerwartet und trotz verbleibender Akkulaufzeit plötzlich ausschalten und diese fast nur über den Anschluss an das Ladekabel wieder „zum Leben erwecken" lassen. Laut Apple handelt es sich hierbei nur um eine kleine Menge an Geräten mit bestimmten Seriennummern, die zwischen September und Oktober 2015 gefertigt wurden.

Das Unternehmen ruft auf einer eigens eingerichteten Supportseite betroffene Kunden dazu auf sich an den lokalen Apple Store, zertifizierten Service Provider oder den technischen Support zu wenden. Man zunächst überprüfen, ob die Seriennummer Ihres iPhone 6s der genannten Charge gehört, damit die Reparatur auch kostenlos durchgeführt wird. Bevor Sie sich auf dem Weg machen, sollten Sie in jedem Fall ein Backup durchführen. Alles weitere kann problemlos an der Servicestelle durchgeführt werden.

Im Moment liegt die Sonderseite nur in englischer Sprache vor. Wann mit einer lokalisierten Version zu rechnen ist, ist derzeit noch unbekannt.