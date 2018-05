Schon seit einiger Zeit ist Apple darum bemüht, dass Kunden die Funktionen der Geräte besser verstehen und diese auch nutzen. Während das Unternehmen passende Videos in englischer Sprache zur Verfügung stellt, folgte nun auch eine Veröffentlichung für den deutschsprachigen Bereich auf dem YouTube-Kanal von Apple Deutschland. In den neuen Videos stellt man das frisch veröffentlichte iPad (6. Generation) in Verbindung mit iOS 11 in den Fokus.