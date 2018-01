26.01.2018 - 11:11 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Laut letzten Gerüchten soll Apple in diesem Jahr das iPad einmal mehr überarbeiten und dem Tablet neben schmalen Rändern auch Face ID spendieren. Damit könnte das iPad in diesem Jahr dem iPhone X sehr ähnlich werden. Was bisher nur als Spekulation galt, könnte nun bestätigt worden sein. In der ersten Beta zu iOS 11.3 finden sich erste Hinweise auf ein solches Apple-Tablet.



Es bleibt unklar, ob Apple die Lasche des iPhone X beibehält oder die TrueDepth Kamera im Rand verbaut (Bild: Carlos Guerra: @CarlosDLGuerra)

Schon im letzten Jahr sagte der zuverlässige KGI-Analyst Ming-Chi Kuo voraus, dass in diesem Jahr ein neues iPad mit schmalen Rändern und Face ID erscheinen könnte. Laut dem Analysten soll hier ebenfalls der Home-Button entfernt werden. Jedoch wird man aus Kostengründen und wegen mangelnder Zulieferer vor erst bei einem LCD bleiben, bevor man auf ein OLED-Display wecheln wird. Nachdem Apple vor wenigen Tagen die erste Beta zu iOS 11.3 für Entwickler veröffentlichte kam nun das Thema erneut auf.

Filipe Espósito von iHelpBR hat den Softwarecode durchsucht und stieß dabei auf eine interessante Referenz. Darin war von einem „modern iPad“ die Rede. Eine ähnliche Bezeichnung wurde schon im letzten Jahr von Apple für das iPhone X verwendet. Dort sprach man jedoch von einem „modern iPhone“. Auch Entwickler Guilherme Rambo unterstützt diese Annahme in einem Tweet.

Für beide Entwickler ist klar, dass „modern iPad“ nur als Platzhalter in Apples Code dient und man mit großer Sicherheit an einem solchen iPad arbeitet. Dies wäre auch der nächste logische Schritt auf Apples Roadmap. Dazu macht ein Redesign in diesem Jahr Sinn. Dadurch bliebe man im Rhythmus und könnte im nächsten Jahr das Design erneut verwenden, bevor man 2020 zum zehnjährigen iPad-Jubiläum wieder einen vollkommen neuen Look verwendet.

Yep, there’s definitely some references to a “Modern iPad” inside iOS 11.3. pic.twitter.com/JHHone2R1D — Filipe Espósito  (@filipekids) January 25, 2018