18.01.2017 - 21:02 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat mit GarageBand 2.2 für iOS ein großes Update für die mobile Musik-App veröffentlicht, die nun mit dem Synthesizer Alchemy und einem neuen Sound Browser ausgerüstet ist, der das Suchen nach Instrumenten und Patches erleichtern soll.



GarageBand 2.2 für iOS erschienen (Bild: Apple)

Garage Band 2.2 für iOS bietet als wichtigste Neuerung den Synthesizer Alchemy und eine Sync-Funktion mit iCloud, über die die App mit der professionellen Musik-App Logic Pro X auf macOS zusammenarbeitet. Nutzer können ein Logic-Projekts in die iCloud hochladen und es dann auf einem iOS-Gerät mit Garage Band öffnen und durch weitere Aufnahmen ergänzen. Wird das Projekt wieder in iCloud gespeichert, kann es am Mac mit den neuen Tracks weiter in Logic Pro X bearbeitet werden.

Der neue Sound Browser soll es besser als bisher ermöglichen, Touch Instruments zu erkunden und exakt die Klänge zu finden, nach denen der Musiker sucht.

Der Synthesizer bietet rund 150 von Apple entwickelten Patches aus den unterschiedlichsten Genres wie Hip Hop, Indie, Rock und Pop. Das neue Transform-Pad in Alchemy erlaubt es dem Nutzer, zwischen acht Aufnahmen zu morphen. So sollen interessante Synthesizer-Klänge entstehen. Außerdem hat Apple in GarageBand für iOS das sogenannte Multi-Take Recording eingebaut. Das erlaubt es Musikern, in mehreren Durchgängen ihre beste Interpretation aufzunehmen und beim Abspielen zwischen den Aufnahmen hin- und herzuschalten.

Der Audio-Recorder wurde ebenfalls überarbeitet. Er bietet Effekte wie Pitch-Korrektur, Distortion und Delay an, mit denen die Stimme modifiziert werden kann. Außerdem gibt es einen visuellen Equalizer und die die Möglichkeit, Audio Unit Plugin-Effekte von Drittherstellern zu nutzen.

GarageBand für iOS kostet 4,99 Euro im App Store. Wer die Vorversion besitzt, kann das Update kostenlos einspielen.