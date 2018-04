13.04.2018 - 21:33 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



13.04.2018 - 21:33 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Von App Groups bei iOS haben sicherlich die wenigsten bisher etwas gehört. Damit können iOS-Apps des gleichen Entwicklers trotz Sandbox miteinander kommunizieren und auf die Daten aller Apps in der App Group zugreifen. Das würde Facebook den Zugriff auf WhatsApp-Chats erlauben, so ein Entwickler.

Wer Facebook-Apps und WhatsApp auf seinem iPhone nutzt, läuft Gefahr, dass die Daten trotz Sandbox und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ausspioniert werden können - und zwar von Facebook selbst. Ob das tatsächlich gemacht wird, ist unbekannt. Facebook meint jedoch stets, dass sie keinen Zugriff auf die Chat-Daten hätten, weil alles Ende-zu-Ende verschlüsselt sei.

Das dem doch so ist, liegt an einer Eigenheit von iOS. Apple erlaubt es Entwicklern, ihre Apps in sogenannten App Groups zusammen zu fassen. Diese können dann ihre Daten untereinander austauschen, so Gregorio Zanon, der mit iMazing ein Tool zum Verwalten von iPhone-Daten entwickelt hat.

Lokal liegen die Daten bei einem entsperrten iPhone entschlüsselt vor, was Facebook die Möglichkeit gibt, die Anwendung so zu erweitern, dass die WhatsApp-Daten unverschlüsselt übergeben werden können. Zanon schreibt aber mehrfach, dass er nicht wisse, ob dies tatsächlich geschieht. In der Datenbank sind nach Angaben des Entwicklers die Telefonnummern, Namen, Timecode und die Nachrichten sowie die Verlinkungen auf Binär-Anhänge.

Zanon schreibt, dass WhatsApp nach der Übernahme durch Facebook 2014 zu dessen App Group hinzugefügt worden sei und sich das Verzeichnis group.com.facebook.family teilen würde.

