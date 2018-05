23.05.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



23.05.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: BirchTree)

(Bild: BirchTree)

(Bild: BirchTree)

(Bild: BirchTree) 1 /4

Ein Designer hat sich einige Ideen zu einem neuen, intelligenteren Benachrichtigungssystem einfallen lassen, das mit iOS 12 kommen könnte. Es sieht vor, dass die Benachrichtigungen vor allem App-sortiert erscheinen.

Zwar sind keine radikalen Änderungen in iOS 12 zu erwarten, aber viele Anwender wünschen sich dennoch ein überarbeitetes Benachrichtigungssystem. Derzeit werden iOS-Benachrichtigungen nur chronologisch sortiert. Es gibt aber keine Gruppierungen nach Apps, was die Übersicht erhöhen könnte.

Ein neues Konzept stellt das gesamte Benachrichtigungssystem in der gewünschten Form dar. Der Homescreen würde damit viel nützlicher werden. In erster Linie wird, um Platz zu gewinnen, die Uhr auf dem Bildschirm verkleinert und links oben auf den Bildschirm verschoben, wobei die aktuelle Temperatur des aktuellen Ortes rechts davon steht. Der Designer des Konzepts gruppiert Benachrichtigungen nicht chronologisch, sondern nach Anwendungen. Wer will, kann die Benachrichtigungen auch wieder in zeitlicher Reihenfolge gruppieren.

Lesetipp Das soll iOS 13 für das iPad bringen Apple soll mehrere iPad-fokussierte Funktionen für das iOS 13-Update im nächsten Jahr geplant haben. Das mobile Betriebssystem trägt den... mehr

Apple wird iOS 12 auf seinem Entwickler-Event WWDC 2018 am 4. Juni 2018 vorstellen. Apple wird neben Neuerungen für iOS auch neue Versionen von macOS, tvOS und watchOS präsentieren. Im Zuge dessen kann es natürlich sein, dass auch neue Hardware vorgestellt wird. Apple könnte auch AirPlay 2 ausführlich vorstellen und beispielsweise die Ladematte „AirPower“ in Aktion zeigen, die schon im vergangenen Jahr im September vorgestellt wurde.

Was halten Sie von dem Konzept? Sorgt es wirklich für mehr Übersichtlichkeit oder benötigt iOS gar keine Veränderung in diesem Bereich? Die Kommentarfunktion hier oder auf Facebook steht bereit.

Anzeige