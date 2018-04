iOS 12 und macOS 10.14 werden von Apple scheinbar schon fleißig getestet (Bild: Smartmockup)

Die zukünftigen Betriebssysteme iOS 12 und macOS 10.14 sind im Zeitplan. Zumindest wenn man den Zahlen von 9to5mac vertraut. Die US-amerikanische Newsseite verzeichnet nämlich immer mehr Zugriffe auf Ihre Webseite mit den neuen Betriebssystemen. Im Juni wird Apple dann auf der Entwicklerkonferenz WWDC erstmals einen Blick auf iOS 12 und macOS 10.14 gewähren.

Bei der Entwicklung neuer Betriebssysteme hält sich Apple meist an einen ähnlichen Zeitplan. Im Juni werden die neuen Versionen von iOS, macOS, watchOS und tvOS auf der Entwicklerkonferenz WWDC vorgestellt und kurz danach für Entwickler für einen Beta-Test freigegeben. Einige Tage später können dann auch Nicht-Entwickler am Public-Beta-Programm teilnehmen und im Herbst erscheinen die neuen Systeme dann gemeinsam mit neuer Hardware wie dem nächsten iPhone-Modell.

Doch natürlich gibt es auch eine Testphase vor der Entwicklerkonferenz. Apple testet neue Betriebssysteme vor dem Start des Beta-Programms zunächst intern, damit die gröbsten Fehler und Bugs entdeckt und ausgemerzt werden können. Erst nutzen eine Handvoll Mitarbeitern die neuen System, später dann einigen hundert.

Wie 9to5mac nun berichtet, steigen die Zugriffszahlen auf die US-amerikanische News-Seite mit iOS 12 und macOS 10.14 inzwischen stark an. So tauchten in den Log-Dateien erstmals im Januar die kommenden Betriebssysteme auf. Seit März steigen die Zahlen stark an und erreichten diese Woche ihren bisherigen Höhepunkt. Die Zugriffe kommen wenig überraschen aus Cupertino und San Francisco, erstmals aber auch aus Shanghai. Apple testet also auch dort ausgiebig.

iOS 12 und macOS 10.14 sind scheinbar genau im Zeitplan. Am 04. Juni, zur WWDC, werden wir dann auch wissen, welche neue Funktionen die Betriebssysteme enthalten.

