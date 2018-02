Animoji auf dem iPhone X (Bild: Brandon Russell (Technobuffalo))

Animoji in FaceTime in iOS 12. Womöglich können Sie mit dem kommenden großen Update von Apples Betriebssystem noch in diesem Jahr FaceTime-Anrufe mit den animierten Fantasiebildern führen. Statt Sie selbst sieht der gegenüber dann einen Animoji zu sich sprechen. Apple möchte außerdem Siri noch weiter ins System integrieren und es heißt, dass man die Optionen des „Nicht stören“-Modus ausbauen mag.

Vor kurzem erfuhren wir bereits, dass Apple bei iOS eine andere Strategie in der Weiterentwicklung verfolgt. Das Unternehmen möchte große neue Funktionen nicht vorschnell herausgeben und auch gar nicht erst die Werbetrommel dafür rühren. Stattdessen sollen die Entwickler aus Cupertino mehr Gelegenheit bekommen, das vorhandene System stabiler zu gestalten.

Apple hat gemerkt, dass der bisherige einjährige Veröffentlichungszyklus von iOS und macOS zu zu vielen Fehlern geführt hat. Entsprechend denkt man nun um, wie der aktuelle Bericht von Bloomberg noch einmal unterstreicht. Trotzdem verrät aber Mark Gurman darin ein paar Kleinigkeiten, die in jedem Fall in der kommenden Version von iOS integriert werden sollen.

Mit iOS 11 und der Einführung des iPhone X hat Apple die Animoji vorgestellt. Diese animierten Avatare bewegen ihre Lippen synchron zu ihren. Sie können bislang allerdings nur Nachrichten aufzeichnen und sie in der Nachrichten-App (engl. iMessage) versenden.

Mit iOS 12 hingegen sollen Sie Animoji dann auch als Repräsentationen im VideoChat von FaceTime verwenden können.

Noch mehr Künstliche Intelligenz

War Siri anfangs vor allem ein Sprachassistent, hat Apple zuletzt immer mehr betont, dass es sich dabei um eine Künstliche Intelligenz handelt. Siri ist es auch, die Suchergebnisse clever filtert und Ihnen beispielsweise die Apps vorschlägt, die Sie zuletzt häufig verwendet haben. Siri tritt aber oft auch an die Stelle von Wikipedia-Ergebnissen, wenn Apple noch zusätzliche Informationen in petto hat. In iOS 12 nun soll aber „Siri“ noch mehr Raum auf dem Suchbildschirm bekommen. Wie das genau aussieht, verrät Gurman nicht.

Mehr Möglichkeiten, um ungestört zu bleiben

Ebenfalls ein Thema, dem Apples Ingenieure sich in iOS 12 widmen werden ist der „Nicht stören“-Modus. Sie sollen die Möglichkeit bekommen „automatisch“ Anrufe abzulehnen oder Benachrichtigungen stummzuschalten. Denkbar, dass dies auch ortsbasiert geschieht, sodass Sie am Arbeitsplatz nicht mehr gestört werden, daheim aber schon.

Dem Vernehmen nach soll es mit iOS 12 zudem möglich werden AR-Games zu zweit zu spielen. Auch überarbeitet Apple seine Aktien-App.

