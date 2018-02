Apple News iOS 11.2.6, macOS 10.13.3 und watchOS 4.2.3 mit Fix für Telugu



19.02.2018 - 23:14 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

19.02.2018 - 23:14 Uhr Geschrieben von Andreas Donath (Bild: CC0) Apple hat iOS 11.2.6 sowie macOS 10.13.3 und watchOS 4.2.3 veröffentlicht. Das elfte Update für das Betriebssystem iOS 11 behebt einen Bug, der im Zusammenhang mit einem Zeichen aus der indischen Sprache Telugu reihenweise iOS und macOS-Geräte zum Absturz bringt. iOS 11.2.6 kommt ungefähr einen Monat nach der Veröffentlichung von iOS 11.2.5, einem Update, das Unterstützung für den HomePod, Kontrollzentrum-Verbesserungen, Siri News und eine Reihe von Bugfixes mit sich brachte. Das iOS 11.2.6-Update kann kostenlos auf allen in Frage kommenden Geräten over-the-air installiert werden. Das Update wurde nötig, um einen Fehler zu beheben, der dazu führt, dass Apps wie iMessages auf dem iPhone und iPad abstürzen, weil es nicht möglich ist, einen bestimmten Buchstaben in der indischen Sprache Telugu anzuzeigen. Das gilt natürlich nicht nur für iOS sondern auch für macOS und watchOS. Für diese Betriebssysteme erschienen die Updates macOS 10.13.3 und watchOS 4.2.3. Lesetipp Apple will den Telugu-Zeichen-Bug schnell beheben Die Beta von iOS 11.3 ist bereits gegen den gestern veröffentlichten Bug rund um ein indisches Schriftzeichen abgesichert. Damit Kunden die... mehr

Beim Senden, Empfangen oder Eingeben des Buchstabens in Nachrichten, Safari, WhatsApp, den Facebook Messenger und anderen Apple kam es zu Abstürzen.

In iMessage kann der Empfang des Buchstabens die gesamte App auf allen Mac- und iOS-Geräten eines Nutzers einfrieren. Die Nachrichtenapplikation funktioniert dann nicht mehr, bis der Chatverlauf mit der Person gelöscht wird, die ihn gesendet hat.

Apple hat den Fehler auch in in iOS 11.3 und macOS 10.13.4 behoben, aber diese Updates befinden sich noch in der Beta-Phase und werden erst im Frühjahr veröffentlicht. Das neue Update behebt das Problem schon jetzt.

Anzeige