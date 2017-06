27.06.2017 - 10:59 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple stellte auf der diesjährigen Worldwide Developers Conference iOS 11 offiziell vor. Bereits während des Events kündigte Apple an, dass man zum Monatsende eine öffentliche Beta für alle interessierten Nutzer bereitstellen werden. Gestern Abejd war es endlich soweit und wir möchten Ihnen kurz zeigen, was Sie beachten sollten, wie Sie an dem Beta-Programm teilnehmen können und wie Sie die Beta schlussendlich auf Ihrem Gerät installieren können.



Bringen Sie sich schon jetzt auf den neuesten Stand (Bild: App Design templates / mockdrop.io / Screenshot)

Bevor Sie loseilen, um die erste öffentliche Beta zu iOS 11 zu installieren, sollten Sie sich mit den Risiken vertraut machen. Eine Beta ist eine Vorabversion, die noch zahlreiche Fehler und Probleme für den Nutzer bereithält. Daher empfiehlt es sich nicht, dass Sie auf einem Gerät installiert wird, das tägliche benötigt wird. Die Optimierung ist gerade in den frühen Version noch nicht weit fortgeschritten, sodass unter anderem Apps instabil sein können oder die Akkulaufzeit extrem verkürzt sein kann. Auch der Datenverlust ist ein mögliches Risiko. Sie sollten daher ein Backup erstellen – im Idealfall via iTunes.

So melden Sie sich am Beta Software-Programm an

Öffnen Sie dazu die Seite des Apple Beta Software-Programms in Ihrem Browser und klicken auf "Anmelden", um sich mit Ihrer Apple-ID anzumelden. Grundsätzlich sind Sie schon mit der Anmeldung ein Teilnehmer und erhalten eine umfassende Erklärung der Grundlagen.

Um die Beta auf Ihrem Gerät installieren zu können, nehmen Sie nun Ihr kompatibles iOS-Gerät zur Hand und öffnen in Safari die Seite „beta.apple.com/profile“, um sich das Konfigurationsprofil herunterzuladen und zu installieren. Melden Sie sich zunächst wieder mit Ihrer Apple-ID an und tippen dann auf den blauen Button „Profil laden“. Sie werden nach dem Download in die Einstellungen weitergeleitet. Tippen Sie dort oben rechts auf „installieren“ und geben Sie Ihren Entsperrcode, bevor Sie dann der Anleitung weiter folgen. Ihr iOS-Gerät muss nun neugestartet werden.

Software-Installation

Nach dem Neustart fehlt nur noch die Installation von iOS 11. Dazu öffnen Sie erneut die Einstellungs-App, navigieren wie bei einem Update in „Allgemein" und wählen dort „Softwareupdate" aus. Ihnen wird dann nach kurzer Zeit die iOS 11 Public Beta zur Installation angezeigt. Diese lässt sich wie eine gewöhnliche Softwareaktualisierung ausführen.