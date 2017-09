Die Golden Master-Version von iOS stellt eine finale Version des Betriebssystems dar und ist für Apple sehr wichtig. Sie ist meist vollständig und enthält alle Informationen über neue Geräte. Daher wird die Golden Master traditionell erst bei der Keynote freigegeben, auf der auch die entsprechenden iPhone-Modelle vorgestellt werden, dies dient der Geheimhaltung. Dieses Jahr ist alles aber ein wenig anders.

Teil der Golden Master waren auch neue Wallpaper. (Bild: Mockup mit mockdrop.io)

Die iOS 11 Golden Master ist bereits mehrere Tage vor dem Apple Event am Dienstag an 9to5Mac und MacRumors weitergeleitet worden und war damit natürlich nicht mehr geheim. Und auch wenn Apple die Signatur der Version relativ schnell sperrte und sie sich so nicht mehr installieren lies, mehrere Entwickler konnte den Code analysieren und fanden viele Details über die kommenden iPhone-Generationen, welche Apple lieber geheim gehalten hätte. Wie die Seite AppleInsider berichtet, gibt es nun die Vermutung ein verärgerter Angestellter von Apple könnte die Golden Master weitergegeben haben. Zumindest der Blogger John Gruber stellt diese Behauptung auf: „Ich bin mir fast sicher, dass dies kein Fehler war, sondern eine absichtliche und böswillige Handlung eines Mitarbeiters von Apple.“

Ob dies stimmt lässt sich aktuell nicht überprüfen, es klingt allerdings plausibel. Mitarbeiter von Apple haben natürlich deutlich früher als Außenstehende Zugriff auf Beta-Versionen von Betriebssystemen. Aber egal wer die Version am Ende an die Nachrichtenseiten weitergegeben hat, der Schaden für Apple ist groß, Geheimhaltung gehört zur Marketingstrategie des Konzerns. Zum Glück für Apple scheint es sich noch nicht um die absolut vollständige Golden Master gehandelt zu haben. Produktfotos neuer Geräte waren zum Beispiel noch nicht enthalten und ob wirklich alle Funktionen bereits entdeckt wurde ist ebenfalls nicht sicher. Die Keynote morgen ab 19 Uhr live zu verfolgen lohnt also noch immer.