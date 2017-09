Unter dem Motto „Ein großer Schritt für das iPhone - Ein gigantischer für das iPad“ veröffentlicht Apple iOS 11 für iPhone, iPad und iPod touch. Und tatsächlich profitiert das iPad durch dieses Update besonders. Apple möchte sein Tablet immer deutlicher als Konkurrenz zum klassischen Notebook platzieren und stattet es mit vielen nützlichen Funktionen aus, die das Arbeiten erleichtern sollen und teilweise schon von macOS bekannt sind. Aber natürlich gibt es auch Neuerungen für das iPhone. Die wichtigsten elf für alle Geräte haben wir hier zusammengefasst.

iOS 11 bietet eine Vielzahl neuer Funktionen für iPhone, iPad und iPod touch (Bild: Apple)

Völlig neu gestaltetes Kontrollzentrum (Bild: Apple)

Das Dock kennt man von macOS (Bild: Apple)

Die Dateien-App will der Finder fürs iPad sein (Bild: Apple)

Sicherer im Straßenverkehr (Bild: Apple)

Auch der App Store wurde ganz neu gestaltet (Bild: Apple)

Apple Karten möchte auch Indoor-Navigation anbieten (Bild: Apple) 1 /7

1. Neues Kontrollzentrum

Völlig neu gestaltetes Kontrollzentrum (Bild: Apple)

Wohl eine der auffälligsten Neuerungen betrifft das Kontrollzentrum unter iOS 11. Sowohl das Design wurde stark verändert, als auch einzelne Funktionen hinzugefügt. So lässt sich zum Beispiel ab sofort die Anordnung der Steuerelemente in den Einstellungen unter Kontrollzentrum anpassen und einzelne Elemente entfernen. Neue Funktionen sind die integrierte Fernbedienung für den Apple TV und die direkt aus dem Kontrollzentrum heraus startbare Bildschirmaufnahme.

2. Dock für das iPad

​

Das Dock kennt man von macOS (Bild: Apple)

Mit iOS 11 erhält vor allem das iPad viele neue nützliche Funktionen. Die auffälligste und auch nützlichste ist das neue und vom Mac bekannte Dock. Hier lassen sich ab sofort bis zu 15 Apps ablegen. Das Dock ist jederzeit und aus jeder App heraus durch einen Wisch vom unteren Bildschirmrand nach oben aufrufbar und ist besonders für das neue Multitasking und Drag & Drop nützlich.

3. Multitasking

Split View ist auf dem iPad keine Neuheit mehr, doch unter iOS 11 lassen sich nun bis zu drei Apps gleichzeitig öffnen. Zwei der Apps im Split View und eine dritte im neuen Slide-Over-Modus über den beiden bereits geöffneten Apps. Die dritte App lässt sich auch mit einem Wisch nach rechts in den Hintergrund verschieben. Sinnvoll ist dies zum Beispiel für die Musik-App um kurz einzelne Lieder auszuwählen und danach wieder den Blick auf die zwei Apps im Split View freizugeben.

Produkthinweis iPhone iOS 11 Handbuch: für Modelle ab iPhone 5s Preis: 19,95 €

4. Drag & Drop

Apple verspricht durch Drag & Drop praktisch alles von einer Anwendung in eine andere verschieben zu können. Einfach Bilder, Links, Texte, Dateien, etc. durch längeres drücken auswählen und an einem anderen Ort einfügen. Das Dock hilft dabei schneller auf die entsprechenden Apps zuzugreifen. Auch die Auswahl mehrerer Dateien ist mit zwei Händen kein Problem mehr.

5. Dateien-App

Die Dateien-App will der Finder fürs iPad sein (Bild: Apple)

Genau wie das Dock möchte die neue Dateien-App das iPad zu einem Gerät machen, was immer produktiver eingesetzt werden kann. Die neue App möchte alle Dateien auf dem iPad sammeln und auch Daten in verschiedenen Cloud-Diensten können dort ausgewählt werden. Allerdings stellt die Dateien-App noch kein vollständiges Dateisystem dar, wie etwa der Finder auf dem Mac. Dennoch lässt sich damit deutlich besser arbeiten als noch unter iOS 10.

6. Nicht stören beim Fahren

Sicherer im Straßenverkehr (Bild: Apple)

Mit dem neuen Betriebssystem erhält das iPhone auch einige neue Sicherheitsfunktionen, eine davon ist „Beim Fahren nicht stören“. Das Gerät erkennt nun, wenn es sich in einem Auto befindet und informiert während der Fahrt nicht mehr über Anrufe, SMS oder Benachrichtigungen. Dabei bleibt auch das Display schwarz. Auf Wunsch kann das iPhone auch automatisch die Antworten auf SMS oder Anrufe verschicken, dass der Empfänger gerade am Steuer sitzt. Sobald das Auto steht, werden die Nachrichten angezeigt. Die gesamte Funktion ist optional.

7. Neuer App Store

Auch der App Store wurde ganz neu gestaltet (Bild: Apple)

Der App Store erhält nicht nur ein neues Icon, sondern ist auch im Inneren deutlich umgebaut worden. Ein komplett neues Design zeigt nun einen extra Reiter für Spiele und andere Apps an. Darüber hinaus sind in der „Heute-Ansicht“ nun täglich wechselnde Storys über besondere Apps und Entwickler zu finden. Eine extra dafür eingerichtet Redaktion veröffentlich dort nun Interviews, Rezensionen und ausführliche Beschreibungen.

8. Direkte Notizen auf iPad

Wer ein iPad Pro und einen Apple Pencil besitzt, kann nun bei gesperrtem Display einfach kurz mit dem Stift auf das Display tippen und sofort öffnet sich die Notizen-App von Apple mit einer neuen leeren Seite. Der Nutzer muss also das Gerät nicht erst entsperren, die Notiz-App suchen und öffnen und dann eine neue Notiz anlegen.

9. Dokumente scannen

Ebenfalls neu in der Notiz-App ist der Dokumentenscanner. Über die Kamera lässt sich so ein Dokument einlesen und direkt mit dem Apple Pencil ausfüllen, unterschreiben und zum Beispiel per Mail verschicken. Dabei kommt unter anderem das neue ARKit-Framework zum Einsatz um Verzerrungen oder Blendeffekte beim Scan zu entfernen.

10. Indoor-Karten

Apple Karten möchte auch Indoor-Navigation anbieten (Bild: Apple)

Apple verbessert seinen eigenen Kartendienst regelmäßig. Mit iOS 11 ist nun möglich sich auch Innenbereiche von Einkaufszentren und Flughäfen anzeigen zu lassen. So soll es zum Beispiel möglich sein, sich von einem Gate zum nächsten per Apple Karten navigieren zu lassen. Die Funktion wird in Deutschland allerdings zunächst nur für die Berliner Flughäfen verfügbar sein. Weitere Ort wollten regelmäßig eingepflegt werden.

11. Neue Filter für Live-Fotos

Auch die von Apple mit iOS 9 eingeführten Live Fotos erhalten ein Update. So gibt es nun die neuen Effekte Endlosschleife, Hüpfen und Lange Belichtung. Die Endlosschleife zum Beispiel wiederholt die Bewegung eines Live Fotos, ähnlich wie bei einem endlosen GIF. Hüpfen spult die Bewegung immer hin und her und Lange Belichtung eignet sich unter anderem hervorragend um sich bewegendes Wasser in einem Live Foto effektvoll einzufangen.

iOS 11 erscheint am 19. September als kostenloses Update.