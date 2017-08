14.08.2017 - 19:29 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Apple hat eine Woche nach der Veröffentlichung der fünften iOS 11-Beta die sechste Vorabversion für Entwickler vorgestellt. iOS bietet einige deutliche Veränderungen gegenüber iOS 10 wie ein Dock, neue Safarifunktionen und ein überarbeitetes Kontrollzentrum. In wenigen Tagen dürfte auch wieder die öffentliche Beta für Alle erscheinen.



Registrierte und zahlende Entwickler können die iOS 11 Beta 6 von Apple Developer Center herunterladen oder ihre Geräte Over-the-air aktualisieren, sobald das richtige Konfigurationsprofil installiert wurde.Das iPhone- und iPad-Betriebssystems soll insgesamt runderneuert werden und bietet ein überarbeitetes Kontrollzentrum, ein besseres Siri, Änderungen bei Videos und vieles mehr. Einen Überblick über iOS 11 liefert unser Hintergrundartikel.

Die vorherige Beta 5 brachte rund 20 Neuerungen mit sich. So wurde der Farbkontrast bei dem Icon der Einstellungs-App sowie dem der Kamera-App erhöht, damit man sie besser erkennt. Außerdem wurden die beiden horizontalen Linien des Kamera-App-Icons entfernt. Die Funktion „iMessage in der iCloud“ wurde kurzzeitig entfernt, wird aber in der finalen Version verfügbar sein. Außerdem wurde die intelligente Farbumkehrung (Dark Mode) verbessert und die „Notruf SOS“-Seite überarbeitet. Apple hat FaceTime außerdem einen neuen Rufton verpasst und die Spotlight-Suche an den oberen Rand fixiert, auch wenn man durch die Widgets scrollt.

Die Entwickler haben die Bildschirmaufnahme-Funktion verändert. Die Statusleiste wird dann rot eingefärbt, wenn die Aufnahme läuft. Bei der iPhone-Funktion 3D Touch bewirkt ein fester Druck auf ein Icon im Kontrollzentrum nun einen Tastendruck. Der Play-Button wurde für die Musik-Wiedergabe im Kontrollzentrum angepasst und ein ein neues Icon in der Ecke der Musik-Steuerung im Kontrollzentrum integriert, dass den Anwender zu den Ausgabemöglichkeiten leitet.

Die Betas von iOS 11 laufen auf Geräten mit 64-Bit-Hardware - ohne iPhone 5s oder iPad Air geht also nichts mehr. Ausgemustert werden demnach das iPhone 5, iPhone 5c und das iPad 4, weil sie mit 32-Bit-Hardware ausgerüstet sind. Die Beta 6 von iOS 11 steht ab sofort zum Download bereit. Sie sollte nur auf Geräte aufgespielt werden, die nicht für den produktiven Einsatz gedacht sind - das gilt ganz besonders für Nutzer, die kein weiteres Gerät zur Verfügung haben. Vor dem Aufspielen empfiehlt sich in allen Fällen ein Backup.

Das genaue Erscheinungsdatum der finalen Version von iOS 11 ist noch nicht bekannt. Üblicherweise veröffentlicht Apple die Betriebssysteme iOS, macOS, tvOS und watchOS im Herbst.