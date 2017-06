08.06.2017 - 09:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Bereits in diversen Beta-Versionen hatten findige Entwickler einen Dark Mode in iOS entdeckt und ließen auf eine baldige Veröffentlichung. Bisher wurden wir jedoch immer enttäuscht. Auch die Vorstellung von iOS 11 während der Worldwide Developers Conference am Montag brachte nicht das ersehnte Feature, oder doch? Etwas versteckt auf einer der zahlreichen Folien zum neuen iOS wurde er dann doch angekündigt.



Die neue smarte Farbumkehrung lässt Icons und Fotos unverändert (Bild: Cody Crouch)

Schon seit geraumer Zeit sind viele Nutzer daran interessiert, das gesamte iOS-Design in einem dunklen Erscheinungsbild zu sehen. Während tvOS bereits mit dem ersten großen Update einen solchen Dark Mode erhielt, müssen sich nun auch iPhone- und iPad-Nutzer nicht mehr allzu lange gedulden. Mit iOS 11 wird nämlich der lang ersehnte Wunsch erfüllt. Wieso das erst Tage nach der WWDC-Keynote bekannt wird? Apple war der neue Modus nur wenig wichtig, sodass man ihn nur auf einer Übersichtsfolie unter dem Namen „Redesigned Inverted Colors" zeigt und tief in den Einstellungen der aktuellen Beta versteckte.

Das Umkehren der Farben steht schon lange als Bedienungshilfe in iOS zur Verfügung. Mit iOS 11 erfindet Apple den Farbmodus neu beziehungsweise erweitert ihn. Während die invertierten Farben bisher vor allem für farbenblinde Menschen gedacht war und wirklich alle Farben umkehrte, lässt der neue smarte Modus Fotos sowie Navigationselemente bei der Invertierung außen vor, sodass man hier schon beinahe von einem Dark Mode sprechen kann. Dieser ist benötigt allerdings bis zur Veröffentlichung von iOS 11 im Herbst noch Feinschliff, ist aber schon jetzt eine solide Sache.

Als Nutzer der ersten „iOS 11"-Beta kann man den neuen Modus in der Einstellungs-App unter „Allgemein" → „Bedienungshilfen" → „Display-Anpassungen" → „Farben umkehren" aktivieren. Dort steht nun neben der „klassischen" Farbinvertierung auch die neue smarte Farbumkehrung zur Verfügung.