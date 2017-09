Das neue Betriebssystem für Apples mobile Geräte enthält wieder eine große Anzahl an neuen und nützlichen Funktionen. Soviel, dass Apple sie gar nicht alle bei der Entwicklerkonferenz und der Keynote aufzählen konnte. Elf kleine, aber besonders praktische Neuerungen, stellen wir in diesem Artikel vor.

Bei der WWDC konnten gar nicht alle Neuerungen angesprochen werden (Bild: Apple)

Screenshots lassen sich jetzt direkt bearbeiten (Bild: Apple)

Die Kamera-App erkennt jetzt QR-Codes (Bild: Apple)

Sehr praktisch und für Links- und Rechtshänder (Bild: Apple)

Fünfmal auf die Standby-Taste klicken und die neue SOS-Funktion erscheint (Bild: Apple)

Falls die Fernbedienung für den Apple TV zu weit weg liegt (Bild: Apple) 1 /6

1. Screenshots schnell bearbeiten

Unter iOS 11 gemachte Screenshots wandern nicht direkt in die Fotos-App, sondern lassen sich im unteren linken Bildrand auswählen, direkt bearbeiten und auf Wunsch Markierungen, Text, Bildschirmlupe oder Unterschrift einfügen. Danach kann der angepasste Screenshot sofort über den Teilen-Button versendet oder abgespeichert werden, ohne eine weitere App öffnen zu müssen.

2. Automatisch Apps auslagern

In den Einstellungen für den Systemspeicher findet sich nun ein neuer Eintrag, welcher es ermöglicht auf Wunsch unbenutzte Apps automatisch in die Cloud auszulagern, falls nur noch wenig Speicher auf dem Gerät verfügbar ist. Die Apps werden deinstalliert, alle Daten bleiben aber erhalten und sind nach der erneuten Installation der App wieder verfügbar. Es lassen sich auch einzelne Apps manuell auslagern.

3. QR-Code in der Kamera-App

Eine der am häufigsten übersehenen neuen Funktionen von iOS 11 ist gleichzeitig eine der kleinsten. Das macht sie aber nicht weniger nützlich. Die Kamera-App unterstützt nun das Scannen von QR-Codes, ganz ohne zusätzliche App. Wird ein solcher Code vor die Kamera gehalten, erscheint ein Popup mit dem entsprechenden Link. Klickt man darauf, öffnet sich Safari mit der hinterlegten Adresse.

4. WLAN-Passwort teilen

Sind Freunde, Familie oder Bekannte zu Besuch und wollen sich ins WLAN einwählen, musste man bisher das Passwort aufschreiben, diktieren oder selbst von Hand eintragen. iOS 11 erledigt dass nun wie von selbst, weitere Einstellungen sind nicht nötig. Will sich ein neues iOS 11-Gerät mit dem WLAN verbinden, erscheint auf den bereits verbundenen Geräten ein Popupfenster. Durch eine Bestätigung erhält das neue iOS-Gerät die Zugangsdaten ganz automatisch.

5. Einhändige Tastatur

Gerade für die großen Plus-iPhone-Modelle ist diese neue Tastatur ein Segen. Einfach bei geöffneter Tastatur lange auf die Smiley-Taste drücken und die Tastatur lässt sich wahlweise nach links oder rechts verschieben. So sind alle Tasten mit nur einer Hand, bzw. einem Finger erreichbar und es lässt deutlich entspannter tippen.

6. Automatisches Konfigurieren per "Aneinanderhalten"

Vom Apple TV der vierten Generation ist die Funktion schon bekannt. Statt alle Zugangsdaten wie Apple ID, WLAN-Passwörter, etc. mühsam von Hand einzutragen, reicht es beim Apple TV einfach ein iOS-Gerät an den TV zu halten und die Weitergabe der Daten zu bestätigen. Dies ist nun auch bei der Einrichtung von iPhone oder iPad möglich. Einfach aneinanderhalten und los gehts.

7. Neue Funktionen für AirPods

Wer ein Paar der kabellosen InEar-Kopfhörer von Apple besitzt, für den hält iOS 11 ebenfalls eine sehr praktische Neuerung bereit. Bisher konnte durch doppeltes Tippen auf die Kopfhörer nur Siri gestartet oder ein Anruf angenommen werden. Mit dem neuen Betriebssystem lassen sich in den Bluetooth-Einstellungen nun beide InEars mit unterschiedlichen Funktionen belegt werden. Möglich sind nun die Einstellungen Siri starten, Start, Pause, ein Lied vor, eines zurück.

8. Cross-Sitetracking in Safari verhindern

Sicherheit und Datenschutz sind schon lange Verkaufsargumente bei Apple. Dabei ist nicht bei der Verschlüsselung der Geräte Schluss, auch das Surfen im Netz wird immer wichtiger. Nachdem sich seit iOS 10 AddBlocker installieren lassen, verhindert Safari unter iOS 11 nun, dass Werbenetzwerke den Nutzer über mehrere Webseiten hinweg verfolgen können. In den Safari-Einstellungen lässt sich der Punkt aktivieren.

9. SOS-Funktion per Power-Button

Von der Apple Watch ist die Funktion bereits bekannt, nun kommt sie auch aufs iPhone. Einfach die Standby-Taste fünfmal schnell hintereinander drücken, dann erscheint ein neues Fenster in dem der Notfallpass angezeigt oder ein Notruf SOS an die vorher definierten Notfallkontakte abgesetzt werden kann. Zusätzliches Detail: Touch ID wird durch das Aufrufen der Funktion deaktiviert und das iPhone lässt sich einmalig nur noch per Code entsperren.

10. Apple TV-Fernbedienung im Kontrollzentrum

Mit dem Apple TV der vierten Generation hat Apple die deutlich verbesserte Siri-Remote-Fernbedienung eingefügt. Im unter iOS 11 stark umgestalteten Kontrollzentrum ist eine digitale Version der Fernbedienung nun nur einen Tastendruck entfernt und benötigt keine zusätzliche App mehr. Kommt man also schneller an das iPhone als an die Fernbedienung, lässt sich der Apple TV nun auch so problemlos steuern.

11. Mit Siri schreiben statt sprechen

Zumindest die englische Siri klingt mit iOS 11 deutlich natürlicher als ihre Vorgängerin. Und auch wenn die Deutsche Siri noch spricht wie ein Roboter, mit der Sprachassistentin kann man ab sofort in jeder Sprache auch schreiben, statt mit ihr zu reden. Die Funktion kann in den Bedienungshilfen aktiviert werden und blendet zukünftig ein Fenster mit Texteingabe ein. Für Situationen in denen man nicht sprechen möchte oder kann ist die Funktion sehr praktisch und auch stumme Menschen können Siri endlich nutzen.

iOS 11 erscheint am 19. September als kostenloses Update.