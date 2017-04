02.04.2017 - 11:05 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat in iOS 10.3 eine Lücke geschlossen, die es erlaubte, ungewollt Notrufe abzuschicken und Notrufzentralen zu überlasten. Ein Hacker hatte zuvor für Chaos bei den Rettungsdiensten gesorgt.



Das neueste Update auf iOS 10.3 sorgt dafür, dass Cyberattacken auf Notrufzentralen in den USA nicht mehr funktionieren.

Das Wall Street Journal hatte vor einiger Zeit berichtet, wie es einem Hacker gelang, iPhone-Nutzer ungewollt den Notruf 911 zu wählen. Der damals 18jährige Meetkumar Desai nutze eine Funktion, die beim iPhone jede Telefonnummer wählt, die man antippt.

Desai verwendete diese Funktion für ein kleines Script, das das iPhone veranlasst, wiederholt den US-Notruf 911 zu wählen. Der Code gelangte in die Öffentlichkeit, wurde über Soziale Medien geteilt und verbreite sich so rasch. Unbedarfte Nutzer sorgten so nach Darstellung des Wall Street Journals für ein Chaos in den Notrufzentralen, als dort tausende von Anrufen eingingen und die Leitungen und das Personal überlasteten.

Desai wurde später verhaftet und ist nun wegen mehrerer Verbrechen angeklagt worden. Apple hat nach Informationen des Wall Street Journals in iOS 10.3 Maßnahmen ergriffen, damit das Script nicht mehr nutzbar ist und ähnliche Angriffe ausgeschlossen sind.

Apple hatte zuvor mit App-Entwicklern sichergestellt, dass die Funktion in ihren eigenen Apps nicht mehr nutzbar ist, ließ iOS aber unverändert. Nun müssen Apps nicht mehr speziell angepasst werden, weil die Barriere für solche Missbräuche auf Systemebene errichtet wurde.