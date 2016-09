In der ersten Vorabversion von iOS 10.1, die kürzlich für registrierte Entwickler und Teilnehmer der Open Beta veröffentlicht wurde, haben gleich mehrere Leute Beobachtungen angestellt: Das iPhone 7 Plus wirkt deutlich flotter in der Bedienung, da der zusätzliche Arbeitsspeicher ausgenutzt wird, um einen App-Cache anzulegen.

iOS 10 auf dem iPhone (Bild: Apple)

Sie wissen vielleicht, dass das neue iPhone 7 Plus ein Gigabyte mehr Arbeitsspeicher besitzt als das kleinere iPhone 7. Der erste Reflex der Beobachter dazu lautete: Bestimmt wird das Plus an RAM (3 GB versus 2 GB) nötig sein wegen der Dual-Kamera. Mit Sicherheit ist diese Annahme auch nicht grundverkehrt. Doch Apple wäre nicht Apple, wenn man nicht versuchen würde, die Ressourcen noch effektiver einzusetzen. Immerhin hat Apple es die letzten Jahre verstanden, die Bedienung seiner Smartphones und Tablets so zu gestalten, dass sie genauso schnell oder schneller und robuster auftrat als bei der Konkurrenz. Und das, obwohl in den Flaggschiff-Geräten der Gegner teilweise doppelt so viel RAM verbaut war.

Apple nutzt Arbeitsspeicher in iOS 10.1 besser

Mit der ersten Beta von iOS 10.1 hat Apple nun damit begonnen, den größeren Arbeitsspeicher zumindest des iPhone 7 Plus dazu zu verwenden, um einen App-Cache einzurichten. Bislang wurden Programmdaten gelöscht, wenn Sie die Apps beendeten. Besonders aufgefallen sein dürfte Ihnen das bei der Verwendung eines Browsers. Dort wurde der aktive Tab dann noch einmal geladen, anstatt Sie direkt mit der Ansicht zu begrüßen, in der Sie ihn hinterlassen hatten. Das sorgte für winzig kleine Verzögerungen bei der Bedienung.

Diese sollen mit iOS 10.1 jedoch der Vergangenheit angehören, glaubt man einigen Nutzern, die ihre Beobachtungen auf Reddit geteilt haben. Die erste Betaversion von iOS 10.1 erschien bereits am 21. September. Darin ist auch der so interessante Porträt-Modus für die Dual-Kamera des Plus-Modells enthalten, den Apple nicht rechtzeitig mit iOS 10 integrieren konnte.