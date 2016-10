13.10.2016 - 16:53 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Apple hat bei iOS 10 still und heimlich eine Änderung vorgenommen. So ist es in der neuesten Betriebssystem-Version des Unternehmens für das iPhone und das iPad nicht mehr möglich, Screenshots von DRM-geschützten Inhalten anzufertigen. Stattdessen bleibt der Teil des Bildes, auf dem der Video-Frame zu sehen sein müsste, schwarz. Wie genau iOS erkennt, wann es sich um urheberrechtlich geschützte Inhalte handelt, lässt sich nur vermuten.



So einen Screenshot wie unten rechts zu sehen, kann man in iOS 10 nicht machen (Bild: Apple)

Vielleicht ist es dem ein oder anderen iPhone- beziehungsweise iPad-Nutzer schon aufgefallen: Apple hat in seiner neuen Betriebssystem-Version iOS 10 die Screenshot-Funktion eingeschränkt. Sie funktioniert nun unter bestimmten Bedingungen nicht mehr wie gewohnt. Der Grund für diese Einschränkung der Funktion in iOS 10 ist offensichtlich: Es geht um den Schutz urheberrechtlich geschützter Inhalte anderer.

Keine Screenshots von DRM-geschützen Videos mehr

So funktioniert die Screenshot-Funktion von iOS 10 bei DRM-geschützten Videos in bestimmten Anwendungen nicht mehr auf die gewohnte Art und Weise. Versucht man beispielsweise einen Screenshot anzufertigen, während in der Netflix-App oder in iTunes ein Film angesehen wird, wird zwar ein Screenshot erstellt. Auf dem fertigen Bild sind jedoch nur noch die Bedienelemente der jeweiligen Anwendung zu sehen. Der Teil des Screenshots, auf dem der entsprechende Frame des Videos zu sehen sein müsste, ist dagegen schwarz ausgeblendet. Bei iOS 9 gab es diese Einschränkung der Screenshot-Funktion noch nicht.

Apple hat diese Änderung bisher nirgendwo selbst bekannt gegeben. Sie wurde von Nutzern entdeckt. Deshalb lässt sich auch nicht mit Sicherheit sagen, wie iOS DRM-geschützte Inhalte erkennt. Wahrscheinlich hängt es mit Apples HTTP-Live-Streaming-Protokoll (HLS) zusammen, das von einigen Diensten, darunter auch Netflix, zum Streamen von Videos verwendet wird.