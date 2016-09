17.09.2016 - 15:36 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Gerade in Chats und Nachrichten-Apps werden viele Rechtschreib- und Grammatikfehler begangen. Manche sind auf eine übereifrige Autokorrektur zurückzuführen, andere auf Unachtsamkeit. Ist auch nicht so wichtig, sieht doch keiner. Gerade dann, wenn sich Fehler nervigerweise wiederholen, möchte man den anderen gerne mal darauf hinweisen. Mit der iMessage-App „Grammar Snob” können Sie Sticker in iMessage setzen, die gängige Fehler, genau wie in der Schule, beheben.



Rechtschreibfehler in iMessage „korrigieren” mit Grammar Snob (Bild: IMOCKPS via mockDrop)

Seit iOS 10 lässt sich die Nachrichten-App mit iMessage-Apps erweitern. Viele von ihnen sind Sticker-Apps, mit denen sich lustige oder nützliche Bilder in die Nachrichten an beliebige Positionen einfügen lassen. Der Entwickler John Haney hat das Lustige mit dem Lehrreichen verbunden und mit „Grammar Snob” eine Sticker-App veröffentlicht, mit der Sie auf Grammatikfehler aufmerksam machen können. Sie ist derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Werden auch Sie zum „Grammar Snob”

Die iMessage-App ist zu einem Preis von knapp einem Euro im App Store verfügbar. Sie versucht, auf eine unterhaltsame Art in roter Handschrift gängige Grammatikfehler zu beheben. Es gibt dabei verschiedene Sticker, so lässt sich etwas durchstreichen, etwas an einer bestimmten Stelle einfügen oder Sie können ganze Wörter überkleben.

Wie der Entwickler Buzzfeed erklärte, war die Idee ursprünglich, Sticker freizugeben, die auf Fehler aufmerksam machen, die durch die Autokorrektur entstehen. Im Laufe der Entwicklung empfand er es aber als lustiger, auch derartige Fehler mit einzubeziehen, die der Autokorrektur entgehen, weil das Wort theoretisch richtig geschrieben, aber unpassend verwendet wurde.

Obwohl die Sticker vornehmlich spaßig gemeint sind, ist nicht damit zu rechnen, dass ihre Verwendung für gute Laune sorgt. Das geht zwar am Ziel vorbei, aber in der App-Beschreibung steht zu lesen, dass man mit ihnen signalisieren kann, dass einem die Sprache nicht egal ist.

Eine deutsche Version dieser App ist uns bislang nicht bekannt, wäre aber ebenfalls manchmal notwendig.