12.01.2018 - 12:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nur kurz vor der diesjährigen CES in Las Vegas wurde bekannt, dass Prozessoren von Intel, AMD und Co. verschiedene Sicherheitslücken aufweisen. Dies überschattet natürlich das Event und verunsicherte vor allem die Endkunden. Nun wandte sich der Intel-CEO Brian Krzanich in einem offenen Brief an Kunden und Partner. Darin geht er natürlich auf „Meltdown“ und „Spectre“ ein und erklärt den zeitlichen Ablauf der Problembehebung.



Bereits im letzten Sommer wurden Intel und andere Prozessor-Hersteller auf verschiedene Sicherheitslücken von Forschern hingewiesen. Allerdings schien das Interesse der Unternehmen daran nicht sonderlich hoch, sodass man sich für eine Veröffentlichung Anfang Januar 2018 entschied. Seither wird das Thema heiß diskutiert. Nun schaltete sich der Intel-CEO Brian Krzanich ein und veröffentlichte einen offenen Brief an seine Kunden. Darin stellt er zunächst hervor, dass die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern reibungslos läuft, um schnellstmöglich Patches für die Sicherheitslücken zu veröffentlichen. Krzanich zufolge sollen bereits bis zum 15. Januar rund 90 Prozent der Intel-Prozessoren der letzten fünf Jahre ein Update erhalten, während der Rest bis Ende Januar folgen soll.

Apple-Nutzer haben in den vergangenen Tagen bereits mehrere Updates für iOS und macOS erhalten, um die beiden Lücken zu schließen. Gegen die Meltdown-Lücke veröffentlichte das kalifornische Unternehmen macOS High Sierra 10.13.2 sowie iOS 11.2, während „Spectre“ kürzlich mit einem ergänzenden Update zu macOS High Sierra 10.13 und iOS 11.2.2 behoben wurde.

Während Apple-Nutzer nun wieder weitestgehend sicher sind, möchte der Intel-CEO die Angelegenheit nicht als einmaliges Erlebnis abtun, sondern sieht Intels kundenorientierte Sicherheitsbemühungen als eine dauerhafte Priorität an. Aus diesem Grund möchte man zukünftig auch weitere Informationen zum Status, zur Performance(-einbuße?) und anderen Daten veröffentlichen