25.10.2016 - 17:15 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Zeitweise gab es das Gerücht, Apple würde an einer Umsetzung von iMessage für Android arbeiten. So absurd das auf den ersten Blick klingt, so sehr hätte es in Apples neuerliche Expansionspolitik gepasst, da auch Apple Music für die Google-Plattform angeboten wird. Jetzt besagt ein Bericht, dass die Portierung des Nachrichtendienstes zumindest einmal gründlicher überlegt wurde. Immerhin soll es Konzeptbilder geben.



iMessage für Android? (Bild: Grafic Burger via mockDrop, Android-Roboter: Google CC-BY 2.5, iMessage-Icon: Apple)

iMessage ist der SMS-Ersatz von Apple, der später seinen Weg auf den Mac und schließlich auf die Apple Watch gefunden hat. Wer ein solches Gerät hat, kann den Dienst gratis nutzen und mit anderen Personen, die ebenfalls ein Apple-Gerät und eine Apple-ID haben, verschlüsselt kommunizieren. In diesem Jahr kamen Gerüchte auf, Apple wolle iMessage auf Android portieren und das Ergebnis auf der WWDC vorstellen. Noch vor der Konferenz hat Apple die Gerüchte aber entkräftet.

iMessage für Android: Es wurde darüber nachgedacht

Aber ganz aus der Luft gegriffen sind die Gerüchte in diese Richtung wohl nicht gewesen. John Gruber von Daring Fireball hat jetzt einen Bericht veröffentlicht, in dem er anonyme Quellen zitiert, laut derer es zumindest nachgestellte Screenshots gegeben haben soll, die aufzeigen, wie iMessage für Android hätte aussehen können. Derer soll es verschiedene Ausgaben geben. Manche sollen das Design von iOS nachgestellt haben, andere das Material-Design von Google verwendet haben.

Ob es für Apple sinnvoll wäre oder nicht, die Nachrichten-App auf das Konkurrenzsystem zu portieren, ist ein Thema, über das man vortrefflich streiten kann. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt erscheint es höchst kontraproduktiv, wenn eines der Features, das nicht wenige iPhone-Besitzer bei iOS hält, auch für Android verfügbar wäre. Auf der anderen Seite könnte Apple damit einen Gegenpol zu WhatsApp aufbauen und mit Mikro-Transaktionen wie bei PayPal für frischen Wind sorgen und Apple Pay weiter vorantreiben.