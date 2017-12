Mein treues, inzwischen fast sieben Jahre altes MacBook Pro sollte eigentlich schon letztes Jahr in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Ich nutze es noch immer und werde vielleicht auch nächstes Jahr nichts Neues kaufen. Einer der Gründe hierfür: Für Apple ist Pro nicht mehr gleich Pro. Ein Kommentar.

Der neue iMac Pro ist ohne Frage ein absolutes Top-Gerät (Bild: Apple)

Der iMac Pro ist ohne Frage ein wahres Pro-Gerät. Die technischen Daten sind beeindrucken. Pro bedeutet für Apple auf Wunsch bis zu 128 GB Arbeitsspeicher, einen Prozessor mit 18 Kernen, maximal 4 TB SSD und eine Grafikkarte mit bis zu 16 GB Grafikspeicher. Pro bedeutet aber auch teuer, denn wer diese Ausstattung wählt, kommt auf einen Preis von knapp 15.400 Euro. Die kleinste Ausstattung des iMac Pro gibt es schon für verhältnismäßig günstige 5499 Euro. Einer der Nachteile des superschnellen iMacs ist, er lässt sich, wenn überhaupt, nur in einer Fachwerkstatt oder bei Apple selbst aufrüsten. Damit die Kritik daran nicht allzu groß ausfällt, verspricht Apple, dass ein neuer und nachträglich aufrüstbarer Mac Pro bereits in der Entwicklung ist.

Sowohl der iMac Pro, als auch der neue Mac Pro sind, bzw. werden keine Geräte für den durchschnittlichen Verbraucher. Pro meint hier für Profis, die mit den Geräten ihr Geld im hochauflösenden Videoschnitt oder mit VR-Anwendungen verdienen. Für die meisten anderen Nutzer ist diese Mac-Klasse hoffnungslos übermotorisiert. Natürlich wird es immer Menschen geben, die mit einem Ferrari Milch holen fahren, aber auf die zielt Apple mit dem iMac Pro zumindest nur teilweise ab.

MacBook Pro überzeugt nicht

Das MacBook Pro hat Ende letzten Jahres endlich ein größeres Update erhalten und besticht durch einige neue Funktionen. Die Kritik an dem neuen Laptop viel aber nicht nur positiv aus. Neben neuer OLED-Touch-Bar und Touch-ID-Sensor ist vor allem die Gehäusefarbe Space Grau neu. Doch was ein Pro-Gerät wirklich „Pro“ macht, ist die verbaute Hardware. Der iMac Pro zeigt dies sehr eindeutig. Aber gerade da schwächelt das MacBook Pro. Maximal 16 GB Arbeitsspeicher lassen sich verbauen, welche beim 15-Zoll-Modell sogar noch fest verlötet sind. Dafür liefern beim 15-Zoll MacBook Pro alle vier USB-C-Anschlüsse die volle Geschwindigkeit. Beim 13-Zoll-Gerät sind es nur die beiden Linken. Und auch beim Speicher ist Apple geizig. Beide Gehäusegrößen sind in der Grundausstattung nur mit einer SSD mit 256 GB ausgestattet. Wer 512 GB haben möchte, der muss noch mal 250 Euro drauflegen. Und das, obwohl das MacBook Pro selbst in der Grundausstattung alles andere als ein Schnäppchen ist. Auch die neuste Generation aus diesem Jahr ändert daran nichts. Und dann sind da noch die Probleme mit knarzenden Gehäusen, einem Akku, der den vorhandenen Platz nicht voll ausnutzt, und klemmenden Tastaturen. Für mich aktuell alles Gründe, das neue MacBook Pro nicht zu kaufen.

Pro vs. Pro

Auf der einen Seite steht also ein iMac Pro für eine ganz kleine Zielgruppe, dessen Hauptaugenmerk auf der verbauten Hardware liegt. Es drängt sich der Verdacht auf, dass Apple das Gerät nur vorgestellt hat, um der Kritik, man würde die Pro-Nutzer völlig vernachlässigen, entgegen zu wirken. Auf der anderen Seite steht das MacBook Pro, welches eher wie ein Gerät wirkt, dass möglichst viele Nutzer zufriedenstellen soll, um die breite Masse abzudecken. Daran ist im Grunde nichts auszusetzen, aber dann ist die Bezeichnung Pro falsch gewählt. Stattdessen hätte Apple auch einfach dem MacBook 12 Zoll weiter den Zusatz Air verpassen können, das 13-Zoll-MacBook Pro ohne Touch Bar einfach als MacBook bezeichnen und das MacBook Pro mit Touch Bar mit besserer Hardware ausstatten können. So würde ich mich vielleicht zukünftig im Produktportfolio wiederfinden und könnte mein altes MacBook Pro endlich in den Ruhestand schicken. Den hat es sich nämlich langsam verdient.