12.12.2017 - 16:38 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Apple verkauft den neuen schwarzen iMac Pro doch noch in diesem Jahr. Der Verkaufsstart wird der 14.12 sein. Am Donnerstag wird es das Gerät auch hierzulande geben. Der Preis ist noch unbekannt. Eine 14-Kern-Variante kommt geheimnisvollerweise hinzu.



Innenleben des iMac Pro (Bild: Apple )

Der iMac Pro ist der erste iMac mit 8-, 10- und 18-Core-Prozessorvarianten und ist damit der leistungsstärkste Mac, den es (ab dem 14. Dezember) gibt. Apple scheint überraschenderweise auch eine 14-Core-Variante auf den Markt zu bringen, die offenbar die Preisliste zwischen dem 10- und 18-Kern-Modell schließt.

Die Maschine wird außerdem mit bis zu 128 GByte ECC DDR4 2666MHz RAM und bis zu 4 TByte Speicherplatz verkauft. Außerdem gibt es die Möglichkeit, eine 16 GByte Vega 64 GPU dazu zu konfigurieren. Das dürfte dann den Preis auf den eines Kleinwagens heraufkatapultieren. Apple nennt den iMac Pro auch den Killer-iMac, weil das Gerät so leistungsstark ist und den MacPro locker in die Tasche stecken wird, der immer noch mit vergleichsweise alten Prozessoren ausgerüstet ist.

Die neue Hardware steckt im Gehäuse des iMac, ohne dass dieser auch nur einen Millimeter vergrößert werden musste. Apple liefert mit dem iMac Pro ein schwarzes USB-A-nach-Lightning-Kabel aus. Dieses Kabel dient zum Anschließen und Laden der neuen Magic Mouse und dem Magic Keyboard, die ebenfalls in Space Grau gehalten sind. Ob es Maus, Kabel und Tastatur auch irgendwann separat in dieser Farbe geben wird, ist nicht bekannt. Der 14- und 18-Core iMac Pro wird erst später erhältlich sein, aber die 8- und 10-Core-Varianten sollten ab dem 14. Dezember bestellbar sein. Natürlich werden wir in den nächsten Tagen und Wochen noch viel mehr über den iMac Pro erfahren, einschließlich der Preisdetails.

Zwar ist bekannt, dass das Einsteigergerät mit 8-Kern-Prozessor rund 5.000 US-Dollar kosten wird, aber zu den High-End-Varianten gibt es noch keine Auskünfte. Wir schätzen, dass das auskonfigurierte Topmodell rund 20.000 US-Dollar kosten wird.