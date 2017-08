Morgen geht es wieder los: Die Internationale Funkausstellung öffnet in Berlin ihre Tore und zeigt für Publikum und Fachbesucher Neuigkeiten aus der Technikwelt. Darunter werden auch viele Produkte für iPhone, iPad und Mac sein. Hier liefern wir einen Überblick über neue Produkte rund um den Apple-Kosmos auf der Messe.

Es geht wieder los - Die Besucher strömen auf die Messe in Berlin. (Bild: IFA)

Die Internationale Funkausstellung (IFA) ist eine der ältesten und weltweit die größte Fach- und Industriemesse und findet jährlich in Berlin statt. Die Aussteller zeigen dort ihre neusten Produkte aus den Bereichen Unterhaltungs- und Gebrauchselektronik. Der Ursprung reicht bis ins Jahr 1924 zurück, als die „Große Deutsche Funkausstellung“ das erste mal abgehalten wurde. Schon früh war die Funkausstellung ein Ort für Innovationen und Weltneuheiten. Im Laufe der Jahre wurde zum Beispiel die erste Hörfunk-Liveberichterstattung und die erste Fernsehübertragung dort abgehalten. AEG präsentierte 1935 das erste Tonbandgerät und Willy Brandt startete vor 50 Jahren per Knopfdruck das deutsche Farbfernsehen auf der IFA.

Auch dieses Jahr werden wieder viele Neuheiten von den verschiedensten Herstellern präsentiert werden. Apple selbst nimmt schon lange nicht mehr an Messen teil, sondern zeigt seine Geräte auf eigenen Veranstaltungen. Dennoch werden auch wieder iPhone-, iPad- und Mac-Anwender auf der Messe auf ihre Kosten kommen und viel spannendes Zubehör sehen und ausprobieren können. Einen Überblick bietet dieser Artikel, der bei Neuheiten aktualisiert wird.

Logitech CRAFT

Das besondere an der Logitech CRAFT ist das neue Einstellungsrad. (Bild: Logitech)

Das Angebot von Logitech beinhaltet bereits einige Tastaturen, in Berlin stellt die Firma ihr neues Flaggschiff, die CRAFT vor. Besonderes Merkmal ist das „CRAFT-Einstellungsrad“ aus Aluminium. Dieses lässt sich berühren, tippen oder drehen und liefert so neue Eingabemöglichkeiten. Das Rad bietet die Möglichkeit zum Beispiel unter Photoshop Helligkeit, Kontrast oder Farbsättigung stufenlos ändern zu können. Aber auch in Office-Anwendungen soll das neue Konzept die Arbeit erleichtern. Über die mitgelieferte Software sollen sich auch eigene Funktionen für das CRAFT-Rad festlegen lassen.

Drei neue Wearables von Samsung

Die neue Smartwatch Gear Sport von Samsung. (Bild: Samsung)

Samsung engagiert sich weiter im Markt der Fitnessarmbänder und Smartwatches mit Sporttracking und zeigt auf der IFA gleich drei neue Modelle. Das Armband Gear Fit2 Pro verfügt über ein eigenes GPS-Modul und soll Laufstrecken und Radtouren genau erfassen können. Die Smartwatch Gear Sport soll besonders robust sein und den Nutzer beim Sport und im Alltag begleiten und unterstützen können. Das dritte Produkt sind die kabellosen In-Ear-Headsets Gear IconX, welche 2018 erscheinen sollen und wie die AirPods in einer Ladeschale abgelegt werden können.

Philipps feiert 5 Jahre Hue

Mit Hue Entertainment passt sich die Lichtstimmung einem Film oder Spiel an. (Bild: Philips)

Der Marktführer im Bereich Smart Home-Steuerung feiert den 5. Geburtstag seiner Hue-Reihe und ergänzt die smarten Lampen um einige neue Funktionen. So werden Schalter und Sensoren durch ein Update im September kompatibel zu Apple HomeKit um zum Beispiel per Tastendruck auf den Hue-Tap-Schalter andere HomeKit-Komponenten zu steuern. Außerdem kündigt Philips „Hue Entertainment“ kostenlos für den Dezember an. Die neue Funktion für alle Bridges ab der zweiten Generation sowie alle farbigen Hue-Lampen ermöglicht ein Synchronisation mit Filmen, Videospielen und Musik um das Licht automatisch passend zum Inhalt anzupassen. Ebenfalls neu im Angebot ist mit der „Hue White Ambiance Struana“ die erste Hue-Leuchte fürs Badezimmer und auch neue Tischleuchten werden auf der IFA vorgestellt.

ZIPP Lautsprecher mit AirPlay 2 und Alexa

Die ZIPP-Lautsprecher lassen sich jetzt mit Alexa steuern und können bald AirPlay 2. (Bild: Libratone)

Der dänische Hersteller Libratone gab bekannt, weltweit als einer der ersten Hersteller für ihre ZIPP- und ZIPP-MINI-Lautsprecher AirPlay 2 per Update bereitstellen zu können. Die neue AirPlay-Version bietet einen stabileren Stream und die Möglichkeit mehrere Lautsprecher in verschiedenen Räumen anzusteuern. Darüber hinaus wird der ZIPP-Lautsprecher ab sofort mit Alexa Voice Service gekoppelt und sich so per Stimme steuern lassen.

THETA V: 360-Grad-Kamera von Ricoh

Die neue 360-Grad-Kamera THETA V von Ricoh. (Bild: Ricoh)

Immer mehr Hersteller entwickeln Kameras mit 360-Grad-Funktion für die Erstellung von Virtual-Reality-Videos. Die Firma Ricoh zeigt auf der IFA bereits die fünfte Generation ihrer Vollspährenkamera THETA. Vor allem die Bild- und Tonqualität ist im Vergleich zum Vorgänger verbessert worden. So nimmt die THETA V nun mit 4K Bilder auf und verfügt über ein 4-Kanal-Mikrofon für räumliche Tonaufnahmen. Der Ton kommt bei der Betrachtung der Videos also nun auch aus der entsprechenden Richtung.

Edel-AirPods von Bang & Olufsen

Gehäuse aus Aluminium und Case bezogen mit Leder: Die Beoplay E8 setzen auf hochwertige Materialien. (Bild: Bang & Olufsen)

Wie Libratone kommt auch Bang & Olufsen aus Dänemark und stellt Geräte zur Audiowiedergabe her. Nun kommen die kabellosen In-Ear-Kopfhörer Beoplay E8 hinzu. Im Gegensatz zu den AirPods von Apple bestehen sie aus Aluminium und Polymer und werden in einem lederbezogenem Ladecase verstaut. Sie sind wasser- und staubfest, lassen sich als Headset nutzen und können über einen Fingertipp gesteuert werden. Die Laufzeit wird mit vier Stunden angegeben und das Case verfügt über genügend Strom für weitere 12 Stunden. Der Preis liegt mit 299 Euro über dem der AirPods.

My Cloud Home: Neuer Cloudserver für Zuhause

Die eigene Cloud für Zuhause: My Cloud Home (Bild: Western Digital)

Western Digital bietet bereits mehrere NAS-Systeme an um Daten selbst Zuhause sicher speichern zu können. Mit My Cloud Home kommt nun eine besonders leicht zu konfigurierende Speicherlösung, über die sich quasi ein kleiner Cloudserver Zuhause aufstellen lässt um Daten wie Fotos, Videos oder Musik von Smartphones und Computern abzulegen und die volle Kontrolle darüber zu behalten. Das Gerät ist mit Apple Time Machine kompatibel. Einfach am Router anschließen und schon kann es losgehen, verspricht der Hersteller. My Cloud Home gibt es auch in einer Version mit zwei Festplatten um die Daten zur Sicherheit zu spiegeln.

iXpand Base: iPhone-Backup beim Aufladen

Laden und gleichzeitig ein Backup erstellen mit dem iXpand Base. (Bild: SanDisk)

Apple bietet über iTunes eine sehr einfache Möglichkeit Backups von iOS-Geräten anzulegen. Allerdings hat das ganze einen Haken: Man muss selbst daran denken das iPhone regelmäßig anzuschließen und ein Backup zu erstellen. SanDisk möchte dies mit dem iXpand Base ändern und zumindest Fotos, Videos und Kontakte automatisch beim Laden sichern. Einfach das iPhone über ein Lightning-Kabel mit der Base verbinden und die App beginnt automatisch mit der Sicherung der Daten. Das Gerät ist in vier verschiedenen Speichergrößen von 32 bis 256 Gigabyte erhältlich.