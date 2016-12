22.12.2016 - 16:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Erst vor wenigen Wochen haben wir berichtet, dass Apple aktuell wieder an der Webpräsentation seines iCloud-Dienstes arbeitet und speziell die Fotos-Webapp mit neuen Funktionen und einem leicht überarbeitetem Design ausstatten wird. Zunächst befand sich das Redesign in der Beta-Phase und ist seit heute offiziell für alle iCloud.com-Nutzer verfügbar.



Apple hat nun das Redesign der Fotos-App auf iCloud.com für alle interessierten Nutzer freigegeben. Die Überarbeitung bringt eine aktualisierte Seitenleiste, die schnellen Zugriff auf Fotoalben bietet, und andere Änderungen mit sich, die die Webpräsentation näher an die native Mac-App heranbringen.

Dabei wurde auch die obere Toolbar an das Design angepasst und hat nun schicke Up- und Download-Buttons, während am unteren Rand eine Miniaturansicht zu finden ist, um schnell zwischen Bildern zu wechseln. Die Webapp umfasst noch weitere kleinere Änderungen. Mit dem Update hat man zwar einige Schritte in Richtung der nativen Fotos-App unternommen, aber nach wie vor fehlen noch Funktionen wie Andenken, Gesichter sowie die Objekterkennung.